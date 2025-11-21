Le Real Madrid remercie Lamine Yamal

Après un début de saison contrasté, le Real Madrid peine à enclencher la machine. Cependant, face au rival, le FC Barcelone, le club de la capitale espagnole a su élever son niveau de jeu pour remporter le Clasico. Ce vendredi, Thibaut Courtois revient sur la rencontre et remercie Lamine Yamal.

Le premier Clasico de cette saison 2025/2026 a fait couler beaucoup d’encre en Espagne et plus globalement en Europe. La rencontre a été marquée par un succès madrilène 2-1, grâce notamment à un but de Kylian Mbappé . Mais avant la rencontre, la tension était à son paroxysme après les déclarations de Lamine Yamal. Le jeune espagnol s’est attiré les foudres de la presse madrilène ainsi que des supporters de la capitale espagnole. Ce vendredi, Thibaut Courtois est revenu sur cette rencontre dans un entretien pour la Cadena Cope.

Yamal boost le Real Madrid

Le portier belge du Real Madrid affirme que le vestiaire du côté de Valdebebas n’est pas resté insensible aux propos du jeune vainqueur de l’Euro 2024 avec la Roja. « Lamine est un grand joueur, il marquera son époque, mais il a semé la zizanie et la presse s'est jetée sur lui. Quand les émotions sont vives, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, mais c'est comme ça, le Clásico. Après avoir perdu quatre fois l'année dernière, on avait besoin d'une petite étincelle pour les attaquer. Les commentaires de Lamine nous ont motivés. Quand ils nous ont battus, ils ne nous ont pas respecté non plus. Si je croise Lamine dans un restaurant, je lui dirai bonjour, » explique-t-il. Le Belge et l’ensemble du Real Madrid peuvent donc remercier les déclarations de Lamine Yamal pour le boost lors du Clasico. Les deux formations se reverront au moins une fois encore cette saison. Le retour au Camp Nou aura lieu le week-end du 10 mai 2026.