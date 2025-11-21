ICONSPORT_276924_0006

Le Real Madrid remercie Lamine Yamal

Liga21 nov. , 11:30
parNathan Hanini
0
Après un début de saison contrasté, le Real Madrid peine à enclencher la machine. Cependant, face au rival, le FC Barcelone, le club de la capitale espagnole a su élever son niveau de jeu pour remporter le Clasico. Ce vendredi, Thibaut Courtois revient sur la rencontre et remercie Lamine Yamal.
Le premier Clasico de cette saison 2025/2026 a fait couler beaucoup d’encre en Espagne et plus globalement en Europe. La rencontre a été marquée par un succès madrilène 2-1, grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. Mais avant la rencontre, la tension était à son paroxysme après les déclarations de Lamine Yamal. Le jeune espagnol s’est attiré les foudres de la presse madrilène ainsi que des supporters de la capitale espagnole. Ce vendredi, Thibaut Courtois est revenu sur cette rencontre dans un entretien pour la Cadena Cope.

Yamal boost le Real Madrid

Le portier belge du Real Madrid affirme que le vestiaire du côté de Valdebebas n’est pas resté insensible aux propos du jeune vainqueur de l’Euro 2024 avec la Roja. « Lamine est un grand joueur, il marquera son époque, mais il a semé la zizanie et la presse s'est jetée sur lui. Quand les émotions sont vives, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, mais c'est comme ça, le Clásico. Après avoir perdu quatre fois l'année dernière, on avait besoin d'une petite étincelle pour les attaquer. Les commentaires de Lamine nous ont motivés. Quand ils nous ont battus, ils ne nous ont pas respecté non plus. Si je croise Lamine dans un restaurant, je lui dirai bonjour, » explique-t-il. Le Belge et l’ensemble du Real Madrid peuvent donc remercier les déclarations de Lamine Yamal pour le boost lors du Clasico. Les deux formations se reverront au moins une fois encore cette saison. Le retour au Camp Nou aura lieu le week-end du 10 mai 2026. 
Real Madrid

Real Madrid

La Liga #1
N
D
V
V
V
La Liga
La Liga
Matchs12
V
Victoire10
M
Match nul1
D
Défaite1
Buts Marqués26
Buts Encaissés10

Matchs Récents

Tout afficher
09 novembre 2025 à 16:15
La Liga
Rayo VallecanoRayo Vallecano
0
0
Match terminé
Real MadridReal Madrid
04 novembre 2025 à 21:00
Champions League
LiverpoolLiverpool
1
0
Match terminé
Real MadridReal Madrid

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
K. Mbappé
10.

K. Mbappé

FRAFRA Âge 26 Attaquant
Matchs12
Buts13
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
V. Júnior
7.

V. Júnior

BRABRA Âge 25 Attaquant
Matchs12
Buts5
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading