ICONSPORT_277281_0017

Le Real Madrid accuse le Barça d'avoir payé un arbitre

Liga23 nov. , 16:00
parNathan Hanini
0
Dimanche animé du côté de Valdebebas, où Florentino Perez était présent pour prononcer son discours devant les Socios du Real Madrid. Une prise de parole durant laquellme le patron du Real Madrid a cartonné le niveau de l’arbitrage espagnol. Avec en prime, une petite pique pour le FC Barcelone.
Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplace du côté d’Elche pour la reprise de la Liga après la trêve internationale. Un match important dans la course au titre puisque le FC Barcelone a repris la tête du championnat après sa victoire ce samedi face à Bilbao. Une occasion parfaite pour Florentino Perez de s’adresser aux Socios du club de la capitale espagnole pour faire un traditionnel point. Pendant cette assemblée générale, le président du Real Madrid a abordé plusieurs thèmes concernant l’ensemble de l’entité sportive madrilène. Sur la deuxième partie de son discours, l’homme de 78 ans a vivement critiqué Javier Tebas et le niveau de l’arbitrage.

Perez cartonne l’arbitrage

Florentino Perez insinue également que le FC Barcelone aurait profité des potentielles erreurs d’arbitrage par le passé. « Le niveau d'arbitrage en Espagne est également inacceptable. Il est scandaleux que la FIFA n'ait sélectionné aucun arbitre espagnol pour la récente Coupe du Monde des Clubs. Et bien sûr, il est inadmissible que Barcelone ait versé plus de 8 millions d'euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu'en soit la raison. Ce vice-président occupait des postes importants. Une période qui, par ailleurs, coïncide avec les meilleurs résultats de Barcelone en Espagne, » explique-t-il dans des propos retranscrits par le journal du Real. Des déclarations qui ne plairont pas aux patrons de l’arbitrage espagnol ainsi qu’à Javier Tebas. Le président du Real Madrid n’est pas le premier à vouloir une refonte de l’arbitrage au sein du pays. Reste à savoir comment le FC Barcelone va réagir à cette pique. 

Lire aussi

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?
0
Articles Recommandés
jurgen klopp dement la rumeur real madrid iconsport 249364 0022 391484
Premier League

Klopp rappelé en urgence par Liverpool

Mbappe Real
Liga

Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche

Maignan Milan
Serie A

Serie A : Maignan offre le derby au Milan AC

Giroud LOSC
Ligue 1

L1 : Giroud voit double, le LOSC renverse Paris

Fil Info

23:20
Klopp rappelé en urgence par Liverpool
22:57
Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche
22:46
Serie A : Maignan offre le derby au Milan AC
22:41
L1 : Giroud voit double, le LOSC renverse Paris
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 13e journée
22:30
Liverpool contacte le PSG et fait une offre de 160 ME
22:00
Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent
21:40
Le Barça calme officiellement le PSG au mercato
21:20
FCN : Les arbitres ne respectent pas Nantes, Castro en a marre

Derniers commentaires

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

t es gentil gamin

OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

Il est pas a vendre Greenwood

Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent

Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading