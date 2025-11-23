Le Real Madrid accuse le Barça d'avoir payé un arbitre

Dimanche animé du côté de Valdebebas, où Florentino Perez était présent pour prononcer son discours devant les Socios du Real Madrid. Une prise de parole durant laquellme le patron du Real Madrid a cartonné le niveau de l’arbitrage espagnol. Avec en prime, une petite pique pour le FC Barcelone.

Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplace du côté d’Elche pour la reprise de la Liga après la trêve internationale. Un match important dans la course au titre puisque le FC Barcelone a repris la tête du championnat après sa victoire ce samedi face à Bilbao. Une occasion parfaite pour Florentino Perez de s’adresser aux Socios du club de la capitale espagnole pour faire un traditionnel point. Pendant cette assemblée générale, le président du Real Madrid a abordé plusieurs thèmes concernant l’ensemble de l’entité sportive madrilène. Sur la deuxième partie de son discours, l’homme de 78 ans a vivement critiqué Javier Tebas et le niveau de l’arbitrage.

Perez cartonne l’arbitrage