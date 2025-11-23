Mbappe Real

Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche

Liga23 nov. , 22:57
parAlexis Rose
0
13e journée de Liga
Stade Martínez Valero.
Elche - Real Madrid : 2-2.
Buts : Febas (53e), Alvaro Rodriguez (84e) pour Elche ; Huijsen (78e), Bellingham (87e) pour le Real Madrid.
Avec ce nul acquis dans la douleur à Elche, comme à Vallecano avant la trêve, le Real Madrid récupère la place de leader de la Liga mais ne dispose plus que d’un point d’avance sur le Barça.
0
