Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche

13e journée de Liga :

Stade Martínez Valero.

Elche - Real Madrid : 2-2.

Buts : Febas (53e), Alvaro Rodriguez (84e) pour Elche ; Huijsen (78e), Bellingham (87e) pour le Real Madrid.

Avec ce nul acquis dans la douleur à Elche, comme à Vallecano avant la trêve, le Real Madrid récupère la place de leader de la Liga mais ne dispose plus que d’un point d’avance sur le Barça.