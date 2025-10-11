Le Real et le Barça embarqués dans une nouvelle compétition

A l’occasion du sommet du football au Portugal, André Villas-Boas a présenté son projet de nouvelle compétition. Le président du FC Porto travaille sur la création d’une Supercoupe ibérique où les meilleurs clubs portugais affronteraient les cadors espagnols dans une ligue fermée.

La FIFA et l’UEFA ne sont pas les seules à imaginer de nouveaux tournois. Pendant le sommet du football au Portugal, qui s’est tenu de mercredi jusqu’à ce samedi à Oeiras dans la banlieue ouest de Lisbonne, André Villas-Boas a lui aussi exposé ses idées. Le président du FC Porto, aux commandes depuis l’année dernière, a évoqué son projet de Supercoupe ibérique.

Porto Liga Portugal # 1 N V V V V Liga Portugal Matchs 8 V Victoire 7 M Match nul 1 D Défaite 0 Buts Marqués 19 Buts Encaissés 1 Matchs Récents Tout afficher 05 octobre 2025 à 22:15 Liga Portugal Porto 0 — 0 Match terminé Benfica 02 octobre 2025 à 21:00 Europa League Porto 2 — 1 Match terminé Crvena Zvezda Meilleurs Joueurs Tout afficher 9 . S. Omorodion Aghehowa ESP • Âge • Attaquant Matchs 7 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 11 . E. Aquino Cossa BRA • Âge 28 • Attaquant Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Nous sommes sur la voie de l'expansion de notre marque et de notre positionnement international, a expliqué l’ancien coach de l’Olympique de Marseille au micro de Cabine Desportiva. C'est un défi de taille, qui s'accompagnera probablement de nouvelles compétitions. » L’idée serait de réunir les trois grands clubs portugais, à savoir le FC Porto, Benfica et le Sporting, dans un tournoi que disputeraient également les trois cadors de Liga. Un projet apparemment séduisant aux yeux du Real Madrid , du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid. Du moins selon André Villas-Boas qui a également présenté son idée à la Fédération portugaise de football. «, a expliqué l’ancien coach de l’Olympique de Marseille au micro de Cabine Desportiva.

« Si l'on considère d'autres sports que le football, nous avons d'autres compétitions comme les Supercoupes ibériques, les ligues transfrontalières… Je pense que le football ira dans cette direction dans dix ans. J'ai lancé le défi d'une Supercoupe ibérique à Pedro Proença (président de la Fédération portugaise de football) et à d'autres grands clubs portugais et espagnols. Aujourd'hui, nous sommes tous en désaccord, mais l'idée de la créer est restée. A l'époque, elle a été très bien accueillie par le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético Madrid, Benfica, le Sporting et la Fédération », s’est réjoui AVB dont le projet en est encore à ses débuts.