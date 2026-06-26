Le Barça va se sauver grâce à la Ligue 1

Lancé dans une opération dégraissage, le FC Barcelone va tenter d’enregistrer plusieurs départs dans les prochains jours. Des Blaugrana pourraient vite s’envoler vers la France où des clubs sont prêts à les accueillir la saison prochaine.

Au FC Barcelone aussi, la date du mardi 30 juin fait trembler les dirigeants. Le club catalan souhaite rééquilibrer ses comptes afin de présenter des chiffres bénéficiaires au terme de la saison. On pourrait donc assister à une vague de départs dans les jours à venir. Sauf revirement de situation, l’opération dégraissage devrait commencer avec la vente d’Iñaki Peña au Panathinaïkos pour 3 millions d’euros. Puis l’autre gardien Marc-André ter Stegen, de retour suite à son prêt à Gérone, pourrait repartir de manière provisoire à l’Ajax Amsterdam.

Mundo Deportivo conseille de ne rien exclure sur ce dossier. Viendra aussi le moment où la Ligue 1 jouera un rôle dans le mercato du Barça. Le club de la Principauté, satisfait des performances d’Ansu Fati, va lever l’option d’achat incluse dans son prêt. Son transfert définitif va rapporter 11 millions d’euros aux Blaugrana, débarrassés de son salaire imposant. Mais ce n’est peut-être pas tout. Depuis quelques semaines, le pensionnaire du Stade Louis-II fait partie des prétendants de Marc Casado. La piste s’est refroidie maisconseille de ne rien exclure sur ce dossier.

Lire aussi Monaco veut recruter 3 joueurs du Barça

Il y a quand même peu de chances de voir le milieu espagnol atterrir sur le Rocher à cause de son prix fixé entre 20 et 30 millions d’euros. Enfin, les Monégasques, encore et toujours, sont cités sur le cas Roony Bardghji. L’ailier recruté l’été dernier a perdu patience dans l’ombre de Lamine Yamal. En manque de temps de jeu, l’international suédois, qui n’a pas été convoqué pour le Mondial 2026, veut se relancer ailleurs. Le Barça ouvre la porte à un prêt et voit également l’Olympique de Marseille se tenir à l’affût pour compenser le probable départ de Mason Greenwood. Avec tout ça, le directeur sportif Deco finira l’été avec quelques notions dans la langue de Molière.