Le Barça va se sauver grâce à la Ligue 1

ben oui, j'ai croisé la france ce matin, elle etait enervée!! oh la vilaine
Ben oui.. tous les immeubles que le Qatar à acheté dans sa lancée du PSG. 20 % des Champs Elysées appartient au Qatar. Pas étonnant que maintenant... les Parisiens regardent leurs chaussures dès que l'on parle du Qatar. ^^
Ouais près j'avoue ne pas avoir regardé les stades et déplacements...
🤣🤣🤣🤣
Oui oui, bien sûr Paris est appelé Qatar ville... Tu t'enfonces chause fois un peu plus 🤣😂🤣
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🚨🇲🇨 AS Monaco and Barcelona have now completed all formal steps of Ansu Fati deal. €11m to Barça, it’s all sealed. ✅
🚨🇲🇨 Story from one month ago, confirmed: Ansu Fati, set to stay at AS Monaco joining on a permanent deal from Barcelona. €11m fee and sell-on clause for Barça, Ansu prepared to stay with Filipe Luis as new head coach. 🔗 11 goals in his first Ligue1 season. ❤️🤍✅