Le Barça va se sauver grâce à la Ligue 1
Roony Bardghji

Le Barça va se sauver grâce à la Ligue 1

Liga26 juin , 13:20
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Lancé dans une opération dégraissage, le FC Barcelone va tenter d’enregistrer plusieurs départs dans les prochains jours. Des Blaugrana pourraient vite s’envoler vers la France où des clubs sont prêts à les accueillir la saison prochaine.
Au FC Barcelone aussi, la date du mardi 30 juin fait trembler les dirigeants. Le club catalan souhaite rééquilibrer ses comptes afin de présenter des chiffres bénéficiaires au terme de la saison. On pourrait donc assister à une vague de départs dans les jours à venir. Sauf revirement de situation, l’opération dégraissage devrait commencer avec la vente d’Iñaki Peña au Panathinaïkos pour 3 millions d’euros. Puis l’autre gardien Marc-André ter Stegen, de retour suite à son prêt à Gérone, pourrait repartir de manière provisoire à l’Ajax Amsterdam.
Viendra aussi le moment où la Ligue 1 jouera un rôle dans le mercato du Barça. Le club de la Principauté, satisfait des performances d’Ansu Fati, va lever l’option d’achat incluse dans son prêt. Son transfert définitif va rapporter 11 millions d’euros aux Blaugrana, débarrassés de son salaire imposant. Mais ce n’est peut-être pas tout. Depuis quelques semaines, le pensionnaire du Stade Louis-II fait partie des prétendants de Marc Casado. La piste s’est refroidie mais Mundo Deportivo conseille de ne rien exclure sur ce dossier.

Lire aussi

Monaco veut recruter 3 joueurs du BarçaMonaco veut recruter 3 joueurs du Barça
Il y a quand même peu de chances de voir le milieu espagnol atterrir sur le Rocher à cause de son prix fixé entre 20 et 30 millions d’euros. Enfin, les Monégasques, encore et toujours, sont cités sur le cas Roony Bardghji. L’ailier recruté l’été dernier a perdu patience dans l’ombre de Lamine Yamal. En manque de temps de jeu, l’international suédois, qui n’a pas été convoqué pour le Mondial 2026, veut se relancer ailleurs. Le Barça ouvre la porte à un prêt et voit également l’Olympique de Marseille se tenir à l’affût pour compenser le probable départ de Mason Greenwood. Avec tout ça, le directeur sportif Deco finira l’été avec quelques notions dans la langue de Molière.
Articles Recommandés
Mbappe Numero 10 Lidee Folle De Mourinho
Kylian Mbappé

Mbappé numéro 10, l’idée folle de Mourinho

Om Un Flop Craque Et Fait Ses Bagages
OM

OM : Un flop craque et fait ses bagages

Psg Luis Campos Defie Mu Pour Un Francais A 40 Me
PSG

PSG : Luis Campos défie MU pour un Français à 40 ME

La Nouvelle Recrue De Lol Effraie Le Mondial 2026
OL

La nouvelle recrue de l'OL effraie le Mondial 2026

Fil Info

26 juin , 13:40
Mbappé numéro 10, l’idée folle de Mourinho
26 juin , 13:00
OM : Un flop craque et fait ses bagages
26 juin , 12:40
PSG : Luis Campos défie MU pour un Français à 40 ME
26 juin , 12:20
La nouvelle recrue de l'OL effraie le Mondial 2026
26 juin , 12:01
TV : Ligue 1+ a un nouveau patron
26 juin , 12:00
OM : Un étonnant départ à 10ME, les enchères montent
26 juin , 11:30
Nantes : Kita cherche un pigeon pour 40 ME
26 juin , 11:00
Marre des rumeurs, Olise répond au Real et au PSG
26 juin , 10:45
France-Norvège sous l'orage, enfin une bonne nouvelle

Derniers commentaires

EdF : Zaïre-Emery au placard, la France s'énerve

ben oui, j'ai croisé la france ce matin, elle etait enervée!! oh la vilaine

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Ben oui.. tous les immeubles que le Qatar à acheté dans sa lancée du PSG. 20 % des Champs Elysées appartient au Qatar. Pas étonnant que maintenant... les Parisiens regardent leurs chaussures dès que l'on parle du Qatar. ^^

France-Norvège : Une ultime surprise dans la compo probable

Ouais près j'avoue ne pas avoir regardé les stades et déplacements...

La nouvelle recrue de l'OL effraie le Mondial 2026

🤣🤣🤣🤣

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Oui oui, bien sûr Paris est appelé Qatar ville... Tu t'enfonces chause fois un peu plus 🤣😂🤣

La Dncg Impose A Lom De Vendre Les Gros Salaires

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading