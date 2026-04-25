L'OL roule vers la Ligue des champions

En s'imposant 3-2 ce samedi contre Auxerre, Lyon repasse à la troisième place du classement de Ligue 1 et continue à rêver de Ligue des champions.

Programmé à 15h, le match entre l'Olympique Lyonnais et l'AJA a tenu toutes ses promesses. Une semaine après avoir gagné à Paris, l'équipe de Paulo Fonseca pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Yaremchuk (19e). Mais, l'OL encaissait un but casquette, signé Diomandé, qui relançait Auxerre (1-1, 34e). Après la pause, Lyon dominait, et c'est sur un centre de Maitland-Niles, que Tolisso redonnait l'avantage aux siens (2-1, 66e).

Les locaux poussaient pour creuser l'écart, et allaient y parvenir grâce à un but signé, encore une fois, de Yaremchul (3-1, 71e). L'OL pensait avoir fait le plus dur, mais à la 88e, Auxerre réduisait le score par Okok (3-2). L'équipe de Paulo Fonseca resserrait un peu les rangs. Cela suffisait pour arracher une victoire qui permet à Lyon de prendre la troisième place du classement avec trois points d'avance sur Lille, qui se déplacera dimanche à Jean-Bouin pour y défier le Paris FC.