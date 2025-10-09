serhou guirassy repond cash a la rumeur psg iconsport 252928 0078 392829

Le Barça prêt à payer 65 ME pour son prochain buteur ?

Liga09 oct. , 10:00
parEric Bethsy
0
Contraint de préparer la succession de Robert Lewandowski en pointe, le FC Barcelone a fait de Serhou Guirassy sa priorité. Le club catalan serait prêt à payer sa clause libératoire à 65 millions d’euros fixée par le Borussia Dortmund.
Robert Lewandowski (37 ans) a malgré lui relancé le débat. Même si le FC Barcelone dans son ensemble a sombré à Séville (4-1) dimanche, son penalty non cadré n’a pas permis aux Blaugrana de revenir à 2-2. Il n’en fallait pas plus pour que les doutes réapparaissent sur son avenir. Rappelons que l’attaquant polonais arrivera à la fin de son contrat en juin prochain. Son bail contient une année supplémentaire en option, mais rien ne dit que la direction choisira de l’activer. Le club catalan pourrait plutôt privilégier le recrutement d’un nouvel avant-centre comme l’international guinéen Serhou Guirassy.
S. Guirassy

S. Guirassy

FranceFrance Âge 29 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs5
Buts4
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Dans la presse espagnole, l’attaquant du Borussia Dortmund est présenté comme la priorité du Barça. Ses qualités physiques et sa finition plaisent aux décideurs barcelonais. Il existe bien des doutes concernant son âge (29 ans), ses blessures et sa capacité à s’adapter. Mais le champion d’Espagne serait prêt à se lancer sur ce dossier dont le prix est connu à l’avance. D’après le média Fichajes, le contrat de Serhou Guirassy possède une option d’achat fixée à 65 millions d’euros. Un montant raisonnable pour un buteur du niveau de l’ancien Rennais (38 buts la saison dernière toutes compétitions confondues).
Reste à savoir si les finances du Barça permettront un tel investissement sur le 21e au classement du Ballon d'Or 2025. Pour le moment, lorsque l’on évoque la possible signature d’un avant-centre, le directeur sportif Deco botte en touche. « Si l'on me disait qu'il y avait un attaquant comme Lewandowski sur le marché, on essaierait de le recruter. Mais je pense que ce n'est pas le moment de parler de recrutement, a esquivé le dirigeant sur Catalunya Radio. Nous avons déjà Ferran Torres qui peut jouer ce rôle. Il ne faut pas être obsédé par cela. Si l'on regarde le PSG, ils ont gagné la Ligue des Champions sans numéro 9 dans la surface. Être obsédé par cela serait une erreur, en plus ce n'est pas le moment d'en parler. » Du moins pas auprès des médias.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272982_0416
Mercato

Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire

ICONSPORT_272834_0006
PSG

100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert

ICONSPORT_270944_0029
OM

OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato

ICONSPORT_271163_0417
OL

OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé

ICONSPORT_271641_0241
PSG

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

Fil Info

13:20
Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire
13:00
100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert
12:40
OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato
12:20
OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé
12:00
PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal
11:40
Le nouveau coach arrive, Monaco fait une boulette
11:20
Nantes a le meilleur gardien de Ligue 1
11:00
OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie
10:30
Bordeaux : Plus gros salaire du club, il va enfin rejouer

Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

ouille. je crois que tu n'as toujours rien compris.

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

A part des kilomètres de pub y a plus rien sur ce site. C est Morne plaine. Bravo, bande de nazes vous avez bien réussi a le faire crever.

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Toujours les deux mêmes mongoliens qui n'ont rien à dire. Quelle triste vie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading