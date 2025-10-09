Le Barça prêt à payer 65 ME pour son prochain buteur ?

Contraint de préparer la succession de Robert Lewandowski en pointe, le FC Barcelone a fait de Serhou Guirassy sa priorité. Le club catalan serait prêt à payer sa clause libératoire à 65 millions d’euros fixée par le Borussia Dortmund.

Robert Lewandowski (37 ans) a malgré lui relancé le débat. Même si le FC Barcelone dans son ensemble a sombré à Séville (4-1) dimanche, son penalty non cadré n’a pas permis aux Blaugrana de revenir à 2-2. Il n’en fallait pas plus pour que les doutes réapparaissent sur son avenir. Rappelons que l’attaquant polonais arrivera à la fin de son contrat en juin prochain. Son bail contient une année supplémentaire en option, mais rien ne dit que la direction choisira de l’activer. Le club catalan pourrait plutôt privilégier le recrutement d’un nouvel avant-centre comme l’international guinéen Serhou Guirassy.

S. Guirassy France • Âge 29 • Attaquant Champions League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga Matchs 5 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Dans la presse espagnole, l’attaquant du Borussia Dortmund est présenté comme la priorité du Barça. Ses qualités physiques et sa finition plaisent aux décideurs barcelonais. Il existe bien des doutes concernant son âge (29 ans), ses blessures et sa capacité à s’adapter. Mais le champion d’Espagne serait prêt à se lancer sur ce dossier dont le prix est connu à l’avance. D’après le média Fichajes, le contrat de Serhou Guirassy possède une option d’achat fixée à 65 millions d’euros. Un montant raisonnable pour un buteur du niveau de l’ancien Rennais (38 buts la saison dernière toutes compétitions confondues).

Reste à savoir si les finances du Barça permettront un tel investissement sur le 21e au classement du Ballon d'Or 2025. Pour le moment, lorsque l’on évoque la possible signature d’un avant-centre, le directeur sportif Deco botte en touche. « Si l'on me disait qu'il y avait un attaquant comme Lewandowski sur le marché, on essaierait de le recruter. Mais je pense que ce n'est pas le moment de parler de recrutement, a esquivé le dirigeant sur Catalunya Radio. Nous avons déjà Ferran Torres qui peut jouer ce rôle. Il ne faut pas être obsédé par cela. Si l'on regarde le PSG, ils ont gagné la Ligue des Champions sans numéro 9 dans la surface. Être obsédé par cela serait une erreur, en plus ce n'est pas le moment d'en parler. » Du moins pas auprès des médias.