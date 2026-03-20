Le Barça climatisé, un transfert tombe à l'eau

Vous arrivez à mettre 30M ou 35M par tête sur des tocards donc chialez pas et réfléchissez juste
Mais qu'est-ce qu'il faut pas lire comme connerie !! Saleté de rageux va, pourtant le foot français n'a jamais autant brillé que depuis QSI !! Les budgets des Olympiques ont augmenté, Monaco aussi, pas flagrante l'austérité !!! Et c'est la faute du vilain PSG si Lyon se chie contre Vigo ? Et que l'OM tombe face à des sous clubs ? Arrêtez un peu de tout foutre sur le dos du PSG, c'est trop facile et c'est pas d'aujourd'hui que les clubs galvaudes les coupes d'Europe. Faut juste se sortir un peu les doigts et faire les bons choix plutôt que de recruter flop sur flop.
Avant l'arret Bosman, la France était 2e à l'indice uefa, puis a progressivement baissé à la 5e place à cause de la fuite des talents qui n'était plus bridée par les quotas. Le principal problème provient de l'écart de salaires nets.
le plus gros arbitral du foot zvec ce haytekin
Paris n est pas éliminé de la LDC commevl les autres donc forcément ca énerve cet énergumène
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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