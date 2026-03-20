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Marcus Rashford

Le Barça climatisé, un transfert tombe à l'eau

Liga20 mars , 21:30
parEric Bethsy
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Plutôt satisfait du rendement de Marcus Rashford, le FC Barcelone espérait le conserver via un nouveau prêt. Mais le refus de Manchester United change la donne pour le club catalan, contraint de revoir ses plans pour le mercato estival.
Le FC Barcelone ce cache pas ses intentions. Cet été, le champion d’Espagne veut conserver Marcus Rashford suite à son prêt. Le président réélu Joan Laporta a effectivement confirmé le souhait de la direction concernant l’attaquant toujours sous contrat avec Manchester United. Mais contrairement à ce que l’on pouvait penser, le Barça ne compte pas payer le montant de l’option d’achat (30 millions d’euros). Le club catalan espère plutôt négocier un nouveau prêt avec les Red Devils afin de rendre l’opération plus avantageuse sur le plan financier.

MU ne cèdera pas

La rumeur a rapidement traversé la Manche et a alerté les dirigeants de Manchester United qui n’ont pas tardé à réagir. A travers plusieurs médias anglais, on apprend que le géant de Premier League ne veut absolument pas entendre parler d’une deuxième cession temporaire. Pour les Mancuniens, soit le FC Barcelone verse le montant de l’option d’achat, soit Marcus Rashford revient du côté d’Old Trafford. Manchester United considère que le montant fixé est déjà largement abordable pour un joueur de ce niveau, d’autant que l’international anglais a retrouvé quelques sensations en Espagne.
Cette position catégorique change la donne pour le Barça. Subitement, l’actuel leader de Liga n’est plus si certain de vouloir garder sa recrue estivale. L’attaquant polyvalent ne fait pas l’unanimité auprès de dirigeants réticents à l’idée de débourser une telle somme sur un élément capable de fulgurances, mais aussi connu pour son irrégularité. Rappelons également que les finances du Barça ne sont toujours pas au mieux. Bien que déterminé à rester, Marcus Rashford n’est sûr de rien. La seule bonne nouvelle pour lui, c’est qu’il sera rapidement fixé dans la mesure où son dossier aura une influence majeure sur le mercato estival des Blaugrana.
M. Rashford

M. Rashford

EnglandAngleterre Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
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WC Qualification Europe

2026
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World Cup

2026
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Friendly International

2026
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Passes décisives0
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Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs23
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Jaune2
Rouge0
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Copa Del Rey

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
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Rouge0
Jaune Rouge0
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Vous arrivez à mettre 30M ou 35M par tête sur des tocards donc chialez pas et réfléchissez juste

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Mais qu'est-ce qu'il faut pas lire comme connerie !! Saleté de rageux va, pourtant le foot français n'a jamais autant brillé que depuis QSI !! Les budgets des Olympiques ont augmenté, Monaco aussi, pas flagrante l'austérité !!! Et c'est la faute du vilain PSG si Lyon se chie contre Vigo ? Et que l'OM tombe face à des sous clubs ? Arrêtez un peu de tout foutre sur le dos du PSG, c'est trop facile et c'est pas d'aujourd'hui que les clubs galvaudes les coupes d'Europe. Faut juste se sortir un peu les doigts et faire les bons choix plutôt que de recruter flop sur flop.

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Paris n est pas éliminé de la LDC commevl les autres donc forcément ca énerve cet énergumène

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
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15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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