Le Barça climatisé, un transfert tombe à l'eau

Plutôt satisfait du rendement de Marcus Rashford, le FC Barcelone espérait le conserver via un nouveau prêt. Mais le refus de Manchester United change la donne pour le club catalan, contraint de revoir ses plans pour le mercato estival.

Le FC Barcelone ce cache pas ses intentions. Cet été, le champion d’Espagne veut conserver Marcus Rashford suite à son prêt. Le président réélu Joan Laporta a effectivement confirmé le souhait de la direction concernant l’attaquant toujours sous contrat avec Manchester United. Mais contrairement à ce que l’on pouvait penser, le Barça ne compte pas payer le montant de l’option d’achat (30 millions d’euros). Le club catalan espère plutôt négocier un nouveau prêt avec les Red Devils afin de rendre l’opération plus avantageuse sur le plan financier.

MU ne cèdera pas

La rumeur a rapidement traversé la Manche et a alerté les dirigeants de Manchester United qui n’ont pas tardé à réagir. A travers plusieurs médias anglais, on apprend que le géant de Premier League ne veut absolument pas entendre parler d’une deuxième cession temporaire. Pour les Mancuniens, soit le FC Barcelone verse le montant de l’option d’achat, soit Marcus Rashford revient du côté d’Old Trafford. Manchester United considère que le montant fixé est déjà largement abordable pour un joueur de ce niveau, d’autant que l’international anglais a retrouvé quelques sensations en Espagne.

Cette position catégorique change la donne pour le Barça. Subitement, l’actuel leader de Liga n’est plus si certain de vouloir garder sa recrue estivale. L’attaquant polyvalent ne fait pas l’unanimité auprès de dirigeants réticents à l’idée de débourser une telle somme sur un élément capable de fulgurances, mais aussi connu pour son irrégularité. Rappelons également que les finances du Barça ne sont toujours pas au mieux. Bien que déterminé à rester, Marcus Rashford n’est sûr de rien. La seule bonne nouvelle pour lui, c’est qu’il sera rapidement fixé dans la mesure où son dossier aura une influence majeure sur le mercato estival des Blaugrana.