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Chelsea : Andrey Santos fait ses valises pour l'Inter

Mercato20 mars , 20:30
parCorentin Facy
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Plus utilisé à Chelsea depuis la nomination de Liam Rosenior, Andrey Santos pourrait néanmoins être vendu par les Blues l’été prochain. L’Inter Milan s’est positionné pour recruter l’ancien de Strasbourg.
Brillant à Strasbourg lorsqu’il évoluait en Ligue 1, Andrey Santos a plus de mal à s’imposer à Chelsea, où la concurrence n’a évidemment rien à voir avec celle connue par le Brésilien en Alsace. Au milieu d’Enzo Fernandez, de Reece James ou encore de Moses Caicedo, pas évident pour l’international auriverde d’épouser une place de titulaire indiscutable. La nomination de Liam Rosenior, qui le connaît très bien, a permis à l’ancien joueur de Nottingham Forest de grappiller plus de temps de jeu.
Cela pourrait toutefois ne pas être suffisant pour rester à Chelsea à l’issue de la saison. Et pour cause, le site Calcio Mercato nous apprend que les Blues envisagent de se séparer d’Andrey Santos au mercato estival. Une opportunité sur laquelle souhaite bondir l’Inter Milan. Les Nerazzurri souhaitent rajeunir leur effectif et ont l’intention de se renforcer au milieu de terrain. Andrey Santos coche par conséquent toutes les cases.

L'Inter négocie l'arrivée d'Andrey Santos

A seulement 21 ans, le natif de Rio de Janeiro est très apprécié du directeur sportif italien Piero Ausilio, qui s’est déplacé à Londres afin d’observer le gardien de Tottenham Guglielmo Vicario ainsi que le milieu de terrain de Chelsea Andrey Santos. Après avoir fait ses emplettes en Ligue 1 la saison dernière, sans véritable succès (Luis Henrique, Andy Diouf), l’Inter a cette fois la volonté de frapper plus fort en recrutant dans des tops clubs de Premier League.

Chelsea réclame 40 millions d'euros

Reste que pour Andrey Santos, Chelsea réclame pour l’instant 40 millions d’euros. Une somme qui n’est pas hors de portée de l’Inter. Néanmoins, les Nerazzurri aimeraient voir la demande des Blues diminuer d’ici la fin de la saison pour se positionner concrètement sur l’ancien joueur de Strasbourg. Les négociations vont se poursuivre, et l’enjeu des prochaines semaines sera aussi de convaincre le joueur de rallier l’Italie. Car pour l’heure, on ignore encore si Andrey Santos souhaite faire ses valises et quitter Chelsea, même si une place de titulaire à l’Inter Milan est forcément très difficile à refuser.

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Ligue 1

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372691073740-3
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