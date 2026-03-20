Le PSG veut un roc allemand à 40 millions d'euros

Le PSG souhaite préparer la succession de Marquinhos en défense centrale. Le club de la capitale a identifié Karim Coulibaly du Werder Brême comme une piste très intéressante dans l’optique du mercato d’été.

Cet été, le Paris Saint-Germain va bouger dans tous les sens. Inactif il y a un an, le club parisien souhaite se rattraper en 2026 afin d’étoffer l’effectif à la disposition de Luis Enrique. La défense sera l’un des chantiers de Luis Campos. Dans l’axe, le club Bleu et Rouge cherche un joueur capable de prendre à terme la succession de Marquinhos, alors qu’Illya Zabarnyi n’a pas totalement apporté satisfaction. Selon les informations de Deichstube en Allemagne, un joueur du Werder Brême a tapé dans l’oeil de l’état-major du PSG.

Il s’agit de Karim Coulibaly, international espoirs allemand de 18 ans. A en croire le média, plusieurs recruteurs du Paris Saint-Germain se sont déplacés à plusieurs reprises pour observer les prestations de ce colosse d’1m91. L’intérêt est réel de la part du Paris Saint-Germain, qui a déjà contacté les agents du joueur afin d’échanger sur les conditions d’une potentielle signature. A ce stade, le Werder Brême n’a en revanche reçu aucune proposition concrète de la part du PSG. Karim Coulibaly est sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2029, ce qui signifie que l’actuel 15e de Bundesliga ne bradera pas son jeune espoir.

Karim Coulibaly, la nouvelle piste du PSG

Selon les premiers échos, le Werder Brême réclame entre 40 et 45 millions d’euros pour vendre Karim Coulibaly au mercato estival. Un tarif qui ne fait pas peur au Paris Saint-Germain, qui a prouvé par le passé qu’il était capable de payer un tel prix pour des jeunes prospects encore méconnus du grand public, comme c’était par exemple le cas de Willian Pacho ou encore de Joao Neves et de Vitinha. La question est maintenant de savoir si d’autres grands clubs européens se positionneront sur le roc allemand de 18 ans, ou si le PSG aura le champ libre pour négocier à sa guise son arrivée lors de l’été à venir. Le média indique en tout cas que Coulibaly est « en bonne place » sur la liste des souhaits de Luis Enrique à ce poste.