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Le PSG veut un roc allemand à 40 millions d'euros

PSG20 mars , 22:00
parCorentin Facy
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Le PSG souhaite préparer la succession de Marquinhos en défense centrale. Le club de la capitale a identifié Karim Coulibaly du Werder Brême comme une piste très intéressante dans l’optique du mercato d’été.
Cet été, le Paris Saint-Germain va bouger dans tous les sens. Inactif il y a un an, le club parisien souhaite se rattraper en 2026 afin d’étoffer l’effectif à la disposition de Luis Enrique. La défense sera l’un des chantiers de Luis Campos. Dans l’axe, le club Bleu et Rouge cherche un joueur capable de prendre à terme la succession de Marquinhos, alors qu’Illya Zabarnyi n’a pas totalement apporté satisfaction. Selon les informations de Deichstube en Allemagne, un joueur du Werder Brême a tapé dans l’oeil de l’état-major du PSG.
Il s’agit de Karim Coulibaly, international espoirs allemand de 18 ans. A en croire le média, plusieurs recruteurs du Paris Saint-Germain se sont déplacés à plusieurs reprises pour observer les prestations de ce colosse d’1m91. L’intérêt est réel de la part du Paris Saint-Germain, qui a déjà contacté les agents du joueur afin d’échanger sur les conditions d’une potentielle signature. A ce stade, le Werder Brême n’a en revanche reçu aucune proposition concrète de la part du PSG. Karim Coulibaly est sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2029, ce qui signifie que l’actuel 15e de Bundesliga ne bradera pas son jeune espoir.

Karim Coulibaly, la nouvelle piste du PSG

Selon les premiers échos, le Werder Brême réclame entre 40 et 45 millions d’euros pour vendre Karim Coulibaly au mercato estival. Un tarif qui ne fait pas peur au Paris Saint-Germain, qui a prouvé par le passé qu’il était capable de payer un tel prix pour des jeunes prospects encore méconnus du grand public, comme c’était par exemple le cas de Willian Pacho ou encore de Joao Neves et de Vitinha. La question est maintenant de savoir si d’autres grands clubs européens se positionneront sur le roc allemand de 18 ans, ou si le PSG aura le champ libre pour négocier à sa guise son arrivée lors de l’été à venir. Le média indique en tout cas que Coulibaly est « en bonne place » sur la liste des souhaits de Luis Enrique à ce poste.
A. Coulibaly

A. Coulibaly

GermanyAllemagne Âge 18 Défenseur

Bundesliga

2025/2026
Matchs21
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2026
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Passes décisives0
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Rouge0
Jaune Rouge0
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Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

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Vous arrivez à mettre 30M ou 35M par tête sur des tocards donc chialez pas et réfléchissez juste

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Mais qu'est-ce qu'il faut pas lire comme connerie !! Saleté de rageux va, pourtant le foot français n'a jamais autant brillé que depuis QSI !! Les budgets des Olympiques ont augmenté, Monaco aussi, pas flagrante l'austérité !!! Et c'est la faute du vilain PSG si Lyon se chie contre Vigo ? Et que l'OM tombe face à des sous clubs ? Arrêtez un peu de tout foutre sur le dos du PSG, c'est trop facile et c'est pas d'aujourd'hui que les clubs galvaudes les coupes d'Europe. Faut juste se sortir un peu les doigts et faire les bons choix plutôt que de recruter flop sur flop.

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Avant l'arret Bosman, la France était 2e à l'indice uefa, puis a progressivement baissé à la 5e place à cause de la fuite des talents qui n'était plus bridée par les quotas. Le principal problème provient de l'écart de salaires nets.

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le plus gros arbitral du foot zvec ce haytekin

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Paris n est pas éliminé de la LDC commevl les autres donc forcément ca énerve cet énergumène

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
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Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
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6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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