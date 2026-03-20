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OL : Rachid Ghezzal s'en va, la décision est prise

OL20 mars , 21:00
parCorentin Facy
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Recruté par l’OL à la surprise générale en septembre dernier, Rachid Ghezzal ne va pas s’éterniser à Lyon. Son départ à la fin de la saison est d’ores et déjà acté.
Confronté à des limites sur le plan financier mais dans le besoin de se renforcer offensivement, l’Olympique Lyonnais a tenté l’improbable pari Rachid Ghezzal en septembre dernier. Libre de tout contrat, l’ailier algérien formé à l’OL était censé apporter son expérience au groupe de Paulo Fonseca, tout en dépannant sur certains matchs de Ligue 1. Le bilan est malheureusement catastrophique pour Rachid Ghezzal avec seulement 10 matchs disputés, la plupart en tant que remplaçant, pour 0 but et 1 passe décisive.

L'OL et Ghezzal, ça sent la fin 

Autant dire que l’Algérien de 33 ans n’a pas réussi à apporter ce que l’OL attendait de lui en cette saison 2025-2026. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre par Transferfeed que l'aventure de Rachid Ghezzal dans la capitale des Gaules va prendre fin en juin prochain. Effectivement, le média explique que l’Olympique Lyonnais ne prolongera pas le contrat du natif de Décines-Charpieu, lequel va donc se retrouver de nouveau libre. La question est maintenant de savoir ce que Rachid Ghezzal décidera pour la suite de sa carrière.
Passé par Monaco, Leicester, la Fiorentina ou encore Besiktas avant de revenir à l’OL l’été dernier, le talentueux gaucher pourrait décider de raccrocher les crampons. Ce n’est en tout cas pas dans la capitale des Gaules qu’il poursuivra sa carrière. Cette saison, malgré un effectif limité sur le papier, Rachid Ghezzal n’aura jamais été en mesure d’enchaîner et d’inquiéter les autres joueurs offensifs tels qu’Afonso Moreira, Pavel Sulc, Endrick, Yaremchuk ou encore Himbert. Ce que Paulo Fonseca doit regretter car avec les blessures de Fofana ou encore de Nuamah, un grand Ghezzal aurait sans doute pu aider à certaines périodes de la saison.
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Vous arrivez à mettre 30M ou 35M par tête sur des tocards donc chialez pas et réfléchissez juste

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Mais qu'est-ce qu'il faut pas lire comme connerie !! Saleté de rageux va, pourtant le foot français n'a jamais autant brillé que depuis QSI !! Les budgets des Olympiques ont augmenté, Monaco aussi, pas flagrante l'austérité !!! Et c'est la faute du vilain PSG si Lyon se chie contre Vigo ? Et que l'OM tombe face à des sous clubs ? Arrêtez un peu de tout foutre sur le dos du PSG, c'est trop facile et c'est pas d'aujourd'hui que les clubs galvaudes les coupes d'Europe. Faut juste se sortir un peu les doigts et faire les bons choix plutôt que de recruter flop sur flop.

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le plus gros arbitral du foot zvec ce haytekin

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Paris n est pas éliminé de la LDC commevl les autres donc forcément ca énerve cet énergumène

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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