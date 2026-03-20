OL : Rachid Ghezzal s'en va, la décision est prise

Recruté par l’OL à la surprise générale en septembre dernier, Rachid Ghezzal ne va pas s’éterniser à Lyon. Son départ à la fin de la saison est d’ores et déjà acté.

Confronté à des limites sur le plan financier mais dans le besoin de se renforcer offensivement, l’Olympique Lyonnais a tenté l’improbable pari Rachid Ghezzal en septembre dernier. Libre de tout contrat, l’ailier algérien formé à l’OL était censé apporter son expérience au groupe de Paulo Fonseca, tout en dépannant sur certains matchs de Ligue 1 . Le bilan est malheureusement catastrophique pour Rachid Ghezzal avec seulement 10 matchs disputés, la plupart en tant que remplaçant, pour 0 but et 1 passe décisive.

L'OL et Ghezzal, ça sent la fin

Autant dire que l’Algérien de 33 ans n’a pas réussi à apporter ce que l’OL attendait de lui en cette saison 2025-2026. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre par Transferfeed que l'aventure de Rachid Ghezzal dans la capitale des Gaules va prendre fin en juin prochain. Effectivement, le média explique que l’Olympique Lyonnais ne prolongera pas le contrat du natif de Décines-Charpieu, lequel va donc se retrouver de nouveau libre. La question est maintenant de savoir ce que Rachid Ghezzal décidera pour la suite de sa carrière.

Passé par Monaco, Leicester, la Fiorentina ou encore Besiktas avant de revenir à l’OL l’été dernier, le talentueux gaucher pourrait décider de raccrocher les crampons. Ce n’est en tout cas pas dans la capitale des Gaules qu’il poursuivra sa carrière. Cette saison, malgré un effectif limité sur le papier, Rachid Ghezzal n’aura jamais été en mesure d’enchaîner et d’inquiéter les autres joueurs offensifs tels qu’Afonso Moreira, Pavel Sulc, Endrick, Yaremchuk ou encore Himbert. Ce que Paulo Fonseca doit regretter car avec les blessures de Fofana ou encore de Nuamah, un grand Ghezzal aurait sans doute pu aider à certaines périodes de la saison.