L1 : Lens pulvérise Angers, le PSG tremble

27e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Buts : Thauvin (13e), Edouard (25e, 48e), Sangaré (39e), Udol (72e) pour Lens ; Machine (62e) pour Angers

Après la défaite à Lorient, Lens devait réagir face à Angers. Le Racing défiait une équipe angevine affaiblie et rajeunie. Cela se voyait dans une première période à sens unique. Thauvin donnait l'avantage aux siens avant un deuxième but d'Edouard sur un ballon perdu en pleine surface par le SCO . Sangaré enfonçait le clou d'une superbe frappe enveloppée. Après le repos, le calvaire d'Angers se poursuivait avec la finition parfaite d'Edouard. L'ancien parisien s'offrait un doublé.

A 4-0, Angers sortait la tête de l'eau. Machine réduisait l'écart et les défenseurs lensois devaient sauver un ballon devant leur ligne de but pour éviter un 4-2. Irrésistible, Lens réaccélérait en fin de match et Udol régalait Bollaert d'une superbe reprise acrobatique. Avec ce large succès 5-1, Lens prend provisoirement la tête du championnat devant le PSG. En déplacement à Nice samedi soir, les Parisiens ont toutefois deux matchs disputés de moins.