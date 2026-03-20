L1 : Lens pulvérise Angers, le PSG tremble

Oui c'est sûr que Brest l'an dernier, sortis des poules tout de même n'a que des ballons d'or dans son équipe !!!
T'as plein de mots dans le dico pour l'OM : pitoyable, grotesque, inqualifiable, lamentable clown ridicules etc .... Faudrait 2 tomes pour tout comptabiliser 😂
Il était là ??
Le PSG tremble... 😂🤣😂
2 matchs de retard ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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🤯 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗖̧𝗔 𝗨𝗗𝗢𝗟 ??? "Allô Didier, si besoin d'un renfort en plus, j'ai un joueur : Matthieu Udol !" #RCLSCO