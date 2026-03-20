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L1 : Lens pulvérise Angers, le PSG tremble

Ligue 120 mars , 22:39
parMehdi Lunay
4
27e journée de Ligue 1
Stade Bollaert-Delelis
Lens-Angers 5-1
Buts : Thauvin (13e), Edouard (25e, 48e), Sangaré (39e), Udol (72e) pour Lens ; Machine (62e) pour Angers
Après la défaite à Lorient, Lens devait réagir face à Angers. Le Racing défiait une équipe angevine affaiblie et rajeunie. Cela se voyait dans une première période à sens unique. Thauvin donnait l'avantage aux siens avant un deuxième but d'Edouard sur un ballon perdu en pleine surface par le SCO. Sangaré enfonçait le clou d'une superbe frappe enveloppée. Après le repos, le calvaire d'Angers se poursuivait avec la finition parfaite d'Edouard. L'ancien parisien s'offrait un doublé.
A 4-0, Angers sortait la tête de l'eau. Machine réduisait l'écart et les défenseurs lensois devaient sauver un ballon devant leur ligne de but pour éviter un 4-2. Irrésistible, Lens réaccélérait en fin de match et Udol régalait Bollaert d'une superbe reprise acrobatique. Avec ce large succès 5-1, Lens prend provisoirement la tête du championnat devant le PSG. En déplacement à Nice samedi soir, les Parisiens ont toutefois deux matchs disputés de moins.

Ligue 1

20 mars 2026 à 20:45
Lens
Thauvin13'Édouard25'Sangare39'Édouard48'Udol72'
5
1
Match terminé
Angers SCO
Machine62'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
81
ENTRE
F. Sylla
LensLens
SORT
A. Thomasson
LensLens
Remplacement
81
ENTRE
P. Capelle
Angers SCOAngers SCO
SORT
B. van den Boomen
Angers SCOAngers SCO
But
72
M. Udol
LensLens
Remplacement
71
ENTRE
D. Sinaté
Angers SCOAngers SCO
SORT
F. Hanin
Angers SCOAngers SCO
Voir Les Détails Complets Du Match
4
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2 matchs de retard ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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