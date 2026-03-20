Lens : Deschamps zappe Udol, il ne doit pas avoir Ligue1+

Absent de la liste annoncée jeudi après-midi par Didier Deschamps pour les matchs amicaux du mois de mars avec l’équipe de France, Matthieu Udol a encore crevé l’écran ce vendredi lors de Lens-Angers.

Jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour les matchs amicaux aux Etats-Unis contre le Brésil et la Colombie. Sur le poste de latéral gauche, le sélectionneur de l’équipe de France a encore une fois snobé Matthieu Udol , lui préférant Lucas Hernandez, Théo Hernandez et Lucas Digne. L’incompréhension est totale chez les amoureux du RC Lens, mais également de la Ligue 1 en règle générale, face à ce choix.

Ce n’est pas la performance livrée ce vendredi à Bollaert contre Angers par l’ancien Messin qui va faire changer d’avis les pro-Udol dans l’optique de la Coupe du monde. Auteur d’un but exceptionnel, le piston gauche lensois a encore livré un match très abouti. Dans tous les bons coups offensivement, très présent sur le plan défensif, l’ex-défenseur gauche de Metz ne doit plus savoir ce qu’il doit faire de plus pour convaincre Didier Deschamps de lui donner une chance.

Udol réclamé en équipe de France

« Allô Didier, si besoin d'un renfort en plus, j'ai un joueur : Matthieu Udol » a notamment publié le compte officiel de la chaîne Ligue1+ ce vendredi soir. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se font de plus en plus nombreux pour réclamer la première sélection du TGV lensois. « Et après DD le convoque pas mais avec tout le respect pour Hernandez mais il fait quoi en sélection par rapport à la saison de malade de Udol », « Non désolé il préfère les frères Hernandez à court de forme, un avec 10 kilos de trop et un avec un genou en vrac qui cire le banc au PSG », « Didier l'a énervé, voilà sa petite revanche » ou encore « Deschamps regarde pas @ligue1plus , il préfère regarder le championnat saoudien ! » peut-on lire sur X.

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A défaut d’avoir conquis pour l’instant le coeur du sélectionneur de l’équipe de France, Matthieu Udol a au moins charmé les amoureux de notre Ligue 1. Pas certain malheureusement que cela suffise pour aller à la Coupe du monde aux Etats-Unis en juin prochain.