Lamine Yamal forfait à sept jours de Barça-PSG

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse d’Oviedo ce jeudi soir dans le cadre de la 6e journée de Liga. Un match que les Catalans disputeront sans Lamine Yamal. A sept jours du choc face au PSG en Ligue des Champions, la star espagnole de 18 ans est toujours blessée. Reste à savoir s’il sera dans le groupe contre la Real Sociedad dimanche soir pour envisager un potentiel retour contre Paris. 
