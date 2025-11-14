Lamine Yamal c’est fini, l’Espagne l’enterre

Forfait pour le rassemblement de l’Espagne, Lamine Yamal fait l’objet de nouvelles critiques. L’ancien sélectionneur de la Roja Javier Clemente assure que l’ailier du FC Barcelone ne sera plus aussi étincelant dans les années à venir.

Pas de trêve pour Lamine Yamal. Constamment critiquée, la star du FC Barcelone se situe à nouveau au cœur d’une polémique. Le Blaugrana pensait répondre favorablement à la convocation de son sélectionneur Luis de la Fuente. Mais à cause d’un traitement lié à sa pubalgie, l’international espagnol a dû quitter le rassemblement peu de temps après son arrivée. De quoi alimenter les tensions entre le Barça et la Fédération espagnole.

Lamine Yamal ne fera pas long feu - Javier Clemente

De retour en meilleure forme, Lamine Yamal n’avait vraiment pas besoin de ça. Le jeune talent n’est pas épargné depuis quelques mois, notamment à cause de son actualité extra-sportive. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Javier Clemente ne l’imagine pas durer au plus haut niveau. « En tant que joueur il est très bon. Ses problèmes extra-sportifs ? C'est son problème. Mais ce qui est clair, c'est que si le gamin n'adopte pas un comportement correct de sportif, il ne fera pas long feu. C'est clair », a prévenu l’ancien coach de l’Olympique de Marseille sur la Cadena SER.

« Et d'un autre côté, on ne lui permettra pas, a-t-il poursuivi. Il a commencé à jouer à 17 ans, il fait des choses brillantes. Mais ne croyez pas qu'il fera toujours des choses brillantes. Ses adversaires savent déjà comment il joue, ils savent comment le lire et ils savent qu'il fait partie des joueurs qu'il ne faut pas laisser jouer parce qu'il a tellement de qualités qu'il peut faire beaucoup de choses. Il y aura des marquages et des surveillances très spéciales. Il sera toujours un grand joueur mais il ne sera pas aussi flamboyant que ce qu'on a vu jusqu'à présent. » Même diminué, Lamine Yamal montre encore de belles choses avec le Barça.