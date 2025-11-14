Lamine Yamal c’est fini, l’Espagne l’enterre

Lamine Yamal ne fera pas long feu- Javier Clemente
Si bambi va tout va cqfd
Rires, l'explication est simple comme bonjour, tu n'as respecté ta parole, sinon je t'aurais forcément retrouvé sur place, rires. J'étais là à patienter à l'heure convenue, et toi tu étais absent. Mais pour toi ce n'est pas grave du moment que Greg Roi avale la couleuvre, rires.
Le prêt serait pour 6 mois et non 5. Son salaire annuel est de 4 100 000 € (4 160 000 € selon Capology). L'OL devrait payer 50 %, soit 2 050 000 € (ou 2 080 000 €), + 800 000 € réclamés par Florentino Perez pour le prêt. Soit un total de 2 850 000 € (ou 2 880 000 €).
Même s'il le fait rentrer en jeu en 2ème mi-temps.
Comme d'hab DD a ses têtes et ses passes droits... S'il met Barcola titulaire on aura compris...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
‼️🔵🔴 "Lamine Yamal com a jugador és molt bo, però el seu problema és fora del camp. Si no té un comportament correcte..." 📹 Javier Clemente al #QTJ! #FCBlive