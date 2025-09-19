La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or

Lucide sur ses chances, le Français Kylian Mbappé ne s’attend pas à remporter le Ballon d’Or 2025. L’attaquant du Real Madrid va plutôt soutenir son ami et compatriote Ousmane Dembélé. Mais sur ordre de ses dirigeants, le Merengue ne se rendra pas à la cérémonie à Paris lundi.

Compte tenu de son excellent début de saison, Kylian Mbappé a toutes les chances de devenir un sérieux candidat au Ballon d’Or 2026. Nul doute que le Français ne sera pas loin du compte si le Real Madrid agrandit son palmarès cette saison. Mais en ce qui concerne le trophée qui sera décerné lundi au Théâtre du Châtelet à Paris, l’attaquant madrilène ne se fait pas trop d’illusions. Le capitaine de l’équipe de France sait que son Soulier d’Or ne pèsera pas lourd dans l’esprit des journalistes votants. Ces derniers vont sans doute préférer d’autres acteurs comme Ousmane Dembélé.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a d’ailleurs le soutien de Kylian Mbappé. Au micro de CBS Sports, l’ancien Parisien a répété qu’il souhaitait voir son compatriote remporter la distinction tant convoitée. « Pour remporter le Ballon d'Or, il faut gagner des titres, donc je dois aider mon club à gagner des trophées. Et après ça, on verra, a d’abord confié le Bondynois. Je serai content si Dembélé remporte le Ballon d'Or parce que c'est mon ami, je l'ai soutenu depuis le début. Je regarderai la cérémonie à la télévision et j'espère qu'il va le gagner. »

Sauf changement de plan, Kylian Mbappé ne se rendra pas à la cérémonie dans la capitale française. Rien à voir avec les tensions avec son ancien club. La révélation du Merengue confirme simplement la décision du Real Madrid. Vexée par la deuxième place de Vinicius Junior derrière Rodri l’année dernière, la Maison Blanche ne veut plus entendre parler du Ballon d’Or et va donc boycotter la soirée organisée par France Football. Reste à savoir si le buteur madrilène valide le choix de ses dirigeants.