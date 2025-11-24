ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Liga24 nov. , 11:30
parClaude Dautel
Pour le deuxième match consécutif, Kylian Mbappé n'a pas marqué le moindre but et n'a pas fait un seul tir cadré avec son club. Pour l'entraîneur du Real Madrid, le Pichichi n'est pas le seul coupable.
Efficace et décisif avec l'équipe de France contre l'Ukraine, Kylian Mbappé a retrouvé le Real Madrid après son court séjour à Dubaï. Mais face à Elche, dimanche soir, l'attaquant français des Merengue n'a pas trouvé la faille, et s'est même montré très agacés contre l'arbitre en fin de rencontre. Pour Mbappé, il s'agissait de signaler à l'homme en noir qu'il n'avait pas accordé assez de temps additionnel. Un sujet anodin, mais qui a visiblement énervé très fort l'attaquant madrilène. Pour les médias espagnols, cela témoigne de l'agacement actuel du joueur français, qui sort de deux matchs durant lesquels il n'a pas été décisif. Et surtout, Kylian Mbappé voit d'un seul coup le FC Barcelone venir mordre les mollets de Madrid alors qu'un écart avait été fait. Alors que le Real se déplace mercredi à Athènes pour y défier l'Olympiakos, Xabi Alonso est venu apporter son total soutien à l'actuel Pichichi de Liga.

Mbappé énervé, le Real Madrid a peur

Conscient qu'il ne devait pas perturber celui qui offensivement tient le Real Madrid à bout de bras, l'entraîneur des Merengue a tenu à justifier la panne sèche de Kylian Mbappé. Car avec zéro but et zéro tir cadré en 180 minutes en championnat, il y a de quoi s'inquiéter pour un joueur qui n'avait pas vécu cela depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid en 2024. « Cela ne dépend pas uniquement de Kylian, c'est un effort collectif. Quand on prend des buts, ce n'est pas seulement la faute des défenseurs, c'est celle de toute l'équipe. Quand on ne marque pas, il faut trouver d'autres solutions, ne pas se reposer exclusivement sur l'attaquant. Cela peut venir des ailiers, des milieux de terrain, des coups de pied arrêtés… », a confié Xabi Alonso, qui voudrait que Kylian Mbappé ne soit pas l'unique sauveur du Real Madrid.

Xabi Alonso en danger ?

Pour Xabi Alonso, il est urgent que Kylian Mbappé retrouve rapidement son efficacité. Car l'entraîneur du Real Madrid sait que les critiques commencent à se faire de plus en plus violentes à l'encontre de ses choix tactiques. Et, sans un Mbappé au sommet de son art, alors le technicien espagnol arrivé cet été à la place de Carlo Ancelotti pourrait rapidement connaître de gros soucis. Florentino Perez est patient, mais le patron de la Maison Blanche n'est pas prêt à vivre une deuxième saison sans titre majeur.
