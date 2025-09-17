ICONSPORT_270972_0040
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et Vinicius, le ton monte à Madrid

Liga17 sept. , 17:30
parQuentin Mallet
Leader incontesté du Real Madrid depuis le début de la saison, Kylian Mbappé ne fait apparemment pas l'unanimité au sein du vestiaire. Plusieurs joueurs pensent qu'il fait office de taupe et que des informations ont fuité à cause de lui.
A son arrivée au Real Madrid en juillet 2024, Kylian Mbappé a voulu faire preuve de beaucoup d'humilité en affichant un respect total à son nouveau club. Un an et une saison à 44 buts plus tard, l'ancienne star du Paris Saint-Germain est devenu un véritable leader sur le terrain. Définitivement placé en tant qu'attaquant de pointe sur le terrain, le Bondynois a retrouvé une forme impressionnante depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Le Basque a certainement eu les mots justes pour lui rappeler quel joueur brillant il pouvait être lorsqu'il cherchait à utiliser sa vitesse. Dans le vestiaire, toutefois, l'histoire semble être tout autre.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs4
Buts4
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Vinicius Junior pointe du doigt Kylian Mbappé

Si l'on en croit les informations de Don Balon, Kylian Mbappé ne fait apparemment pas l'unanimité dans le vestiaire madrilène. Une partie de ce dernier le pointe du doigt et estime qu'il est une taupe. En d'autres termes, il serait responsable de la divulgation publique de certaines informations qui auraient dû rester entre les murs de Chamartin. L'un des joueurs qui l'accusent d'être un mouchard n'est nul autre que Vinicius Junior. Le clan du Brésilien pense que c'est à cause de son coéquipier français qu'ont été rendues publiques des plaintes envers Xabi Alonso. Pour rappel, le Brésilien n'est pas considéré comme un titulaire indiscutable par l'entraineur du Real Madrid et cela a de quoi l'agacer.
Le média espagnol affirme que ce n'est pas la première fois que de telles accusations touchent Kylian Mbappé. Lorsqu'il évoluait au Paris Saint-Germain, il avait aussi cette réputation, mais son influence sur et hors du terrain est tel qu'il est considéré, de toute manière, comme un intouchable.
Derniers commentaires

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Sauf que c'est Rulli qui commence a insulter Carvaral, c'est bien beau de vouloir defendre H24 tes marseillais, mais quand on a un con dans ton équipe il faut le dire aussi.

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Rulli est une petite P*** on le sait depuis longtemps. Il en est pas a son premier coup d'essai. D'être un bon gardien ne te donne pas le droit a tout.

Kylian Mbappé et Vinicius, le ton monte à Madrid

Il est clair que ce n'est pas un grand Real Madrid. C'est une anomalie pour un club pareil d'avoir une défense de ce niveau. Personne n'aime et sait défendre dans cette équipe, tu le sent direct.

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Non ce n'est pas mon jugement, les ralentis montrent que c'est Lacazette qui attrape Balerdi et le fait tomber. Sinon quel est le lien pour voir les stats des arbitres déjugés par la commission?

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

impact super important , Marseille a gagné le match. C'est tellement plus facile contre Belardi ( je ne plaisante pas). En revanche, le fait que l'expulsion soit severe c'est ton jugement

