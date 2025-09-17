Kylian Mbappé et Vinicius, le ton monte à Madrid

Leader incontesté du Real Madrid depuis le début de la saison, Kylian Mbappé ne fait apparemment pas l'unanimité au sein du vestiaire. Plusieurs joueurs pensent qu'il fait office de taupe et que des informations ont fuité à cause de lui.

A son arrivée au Real Madrid en juillet 2024, Kylian Mbappé a voulu faire preuve de beaucoup d'humilité en affichant un respect total à son nouveau club. Un an et une saison à 44 buts plus tard, l'ancienne star du Paris Saint-Germain est devenu un véritable leader sur le terrain. Définitivement placé en tant qu'attaquant de pointe sur le terrain, le Bondynois a retrouvé une forme impressionnante depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Le Basque a certainement eu les mots justes pour lui rappeler quel joueur brillant il pouvait être lorsqu'il cherchait à utiliser sa vitesse. Dans le vestiaire, toutefois, l'histoire semble être tout autre.

K. Mbappé France • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 4 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Vinicius Junior pointe du doigt Kylian Mbappé

Si l'on en croit les informations de Don Balon, Kylian Mbappé ne fait apparemment pas l'unanimité dans le vestiaire madrilène. Une partie de ce dernier le pointe du doigt et estime qu'il est une taupe. En d'autres termes, il serait responsable de la divulgation publique de certaines informations qui auraient dû rester entre les murs de Chamartin. L'un des joueurs qui l'accusent d'être un mouchard n'est nul autre que Vinicius Junior. Le clan du Brésilien pense que c'est à cause de son coéquipier français qu'ont été rendues publiques des plaintes envers Xabi Alonso. Pour rappel, le Brésilien n'est pas considéré comme un titulaire indiscutable par l'entraineur du Real Madrid et cela a de quoi l'agacer.

Le média espagnol affirme que ce n'est pas la première fois que de telles accusations touchent Kylian Mbappé. Lorsqu'il évoluait au Paris Saint-Germain, il avait aussi cette réputation, mais son influence sur et hors du terrain est tel qu'il est considéré, de toute manière, comme un intouchable.