Klopp pose une condition à 75 ME au Real

Liga14 janv. , 21:30
parEric Bethsy
Annoncé parmi les pistes du Real Madrid pour la saison prochaine, Jürgen Klopp a déjà identifié un manque chez les Merengue. L’entraîneur allemand serait disposé à s’asseoir sur le banc madrilène à condition que le président Florentino Pérez recrute le milieu brésilien Bruno Guimarães.
Et maintenant, comment le Real Madrid va-t-il terminer la saison ? Après la résiliation du contrat de Xabi Alonso, la Maison Blanche a choisi de nommer Alvaro Arbeloa. Mais celui qui dirigeait l’équipe réserve a surtout le profil d’un simple intérimaire. En pleine saison, il est forcément difficile d’attirer un entraîneur de renom. Y compris pour le géant espagnol qui pourrait attendre l’été prochain pour éviter d’agir dans l’urgence. Des noms commencent donc à apparaître et celui de Jürgen Klopp fait déjà beaucoup parler.
La presse espagnole parle même de discussions entre l’Allemand et le Real Madrid. L’ancien manager de Liverpool a apparemment identifié le gros point faible des Merengue, à savoir l’entrejeu affaibli depuis le départ de Luka Modric et la retraite de Toni Kroos. Jürgen Klopp aurait donc demandé la signature de Bruno Guimarães selon CaughtOffside. Malgré le prestige et la puissance financière du Real Madrid, la tâche ne sera pas simple pour le président Florentino Pérez. Newcastle tient à son milieu sous contrat jusqu’en 2028 et n’a jamais craqué lorsque le Brésilien a fait l’objet de convoitises ces dernières années.

Le PSG vise Bruno Guimaraes, c'est confirméLe PSG vise Bruno Guimaraes, c'est confirmé
Il ne serait pas étonnant de voir les Magpies retenir l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, ou réclamer un montant supérieur à sa valeur estimée par Transfermarkt (75 millions d’euros). En attendant, Jürgen Klopp ne confirme absolument rien. Interrogé sur la chaîne autrichienne ServusTV, le technicien vient de démentir l’hypothèse d’une arrivée au Real Madrid l’été prochain. « Les postes d'entraîneur changent constamment, et c'est bien de les observer de l'extérieur sans se soucier de ce que cela peut signifier pour soi personnellement, car l'endroit où je suis actuellement me convient », a réagi le directeur du football de Red Bull.
Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Et pour too corrupte il n y a rien

OM : Robinio Vaz annonce son départ

Et on en parle du respect que l om porte a ses jeunes joueurs quand on voit les salaires des tocards qui ne jouent pas et qui coute 500 000 par mois on dit quoi Vaz il touchait 10 000 mensuel, et c'est un jeune a fort potentiel oe mieux c était pas lui donné aux loins 120/130 mensuel . Ils passent leurs temps a acheter des joueurs qui dont nulles pour les revendre 6 mois apres, on parle aussi du chantage vous signé un contrat longue durée avec des salaires minables alors que sur le terrain vous mouillé le maillot... Longoria ne sait pas vendre. L om aurait ete gagnant en augmentant le salaire des jeunes et de les vendre au prix fort dans deux ans ..pour moi c est bête et imbécile de vendre les jeunes qui vont valoir des fortunes dans 2/3 ans ... bravo a l intitution

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

C'est une très belle vente

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Mérité !

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Bien

Loading