Klopp pose une condition à 75 ME au Real

Annoncé parmi les pistes du Real Madrid pour la saison prochaine, Jürgen Klopp a déjà identifié un manque chez les Merengue. L’entraîneur allemand serait disposé à s’asseoir sur le banc madrilène à condition que le président Florentino Pérez recrute le milieu brésilien Bruno Guimarães.

Et maintenant, comment le Real Madrid va-t-il terminer la saison ? Après la résiliation du contrat de Xabi Alonso, la Maison Blanche a choisi de nommer Alvaro Arbeloa. Mais celui qui dirigeait l’équipe réserve a surtout le profil d’un simple intérimaire. En pleine saison, il est forcément difficile d’attirer un entraîneur de renom. Y compris pour le géant espagnol qui pourrait attendre l’été prochain pour éviter d’agir dans l’urgence. Des noms commencent donc à apparaître et celui de Jürgen Klopp fait déjà beaucoup parler.

La presse espagnole parle même de discussions entre l’Allemand et le Real Madrid. L’ancien manager de Liverpool a apparemment identifié le gros point faible des Merengue, à savoir l’entrejeu affaibli depuis le départ de Luka Modric et la retraite de Toni Kroos. Jürgen Klopp aurait donc demandé la signature de Bruno Guimarães selon CaughtOffside. Malgré le prestige et la puissance financière du Real Madrid, la tâche ne sera pas simple pour le président Florentino Pérez. Newcastle tient à son milieu sous contrat jusqu’en 2028 et n’a jamais craqué lorsque le Brésilien a fait l’objet de convoitises ces dernières années.

Il ne serait pas étonnant de voir les Magpies retenir l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, ou réclamer un montant supérieur à sa valeur estimée par Transfermarkt (75 millions d’euros). En attendant, Jürgen Klopp ne confirme absolument rien. Interrogé sur la chaîne autrichienne ServusTV, le technicien vient de démentir l’hypothèse d’une arrivée au Real Madrid l’été prochain. « Les postes d'entraîneur changent constamment, et c'est bien de les observer de l'extérieur sans se soucier de ce que cela peut signifier pour soi personnellement, car l'endroit où je suis actuellement me convient », a réagi le directeur du football de Red Bull.