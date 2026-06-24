Julian Alvarez va signer, le Real nargue le Barça

Julian Alvarez va signer, le Real nargue le Barça

Liga24 juin , 22:30
parEric Bethsy
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Déterminé à rejoindre le FC Barcelone, Julian Alvarez se heurte aux vives tensions entre ses dirigeants et le club catalan. Dans ces conditions, le Real Madrid s’estime le mieux placé pour accueillir l'attaquant de l'Atlético Madrid.
Julian Alvarez s’est lancé. Après la victoire contre l’Autriche (2-0) lundi, l’attaquant de l’Argentine a annoncé ses envies d’ailleurs. Le joueur de l’Atlético Madrid a confirmé son souhait de réaliser son rêve. Dans sa déclaration, le FC Barcelone n’est pas cité. Mais en raison des rumeurs persistantes, tout le monde a bien compris ses intentions. L’Argentin semble pourtant loin de la Catalogne, surtout après la réponse cinglante de son supérieur Miguel Angel Gil Marin.

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« Le Barça ment, a lâché le directeur général des Rojiblancos auprès de l’agence de presse EFE. Il essaie de convaincre tout le monde qu’il est capable de boucler un accord qu’il n’a en réalité pas la capacité d’exécuter. Ce n’est pas la première fois que le Barça agit de cette manière, le monde du football le sait très bien. » Il est clair que l’Atlético Madrid n’a aucune envie de renforcer les Blaugrana. Quitte à laisser filer leur buteur, les Colchoneros pourraient bien l’envoyer ailleurs. Et pourquoi pas au Real Madrid ? C’est du moins l’hypothèse remise sur la table par le journaliste Josep Pedrerol.
« J'ai parlé aujourd'hui avec le Real Madrid et la réponse donnée à ma question m'a surpris, a raconté l’animateur de l’émission El Chiringuito. J'ai demandé si le Real Madrid pouvait commencer à négocier après la déclaration de Julian Alvarez. Et on m'a répondu : "l'Atlético Madrid nous le vendra à nous." C'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est sans doute plus un souhait qu'une réalité. C'est peut-être un commentaire qui n'a pas vraiment d'importance. Mais au Real, ils sont convaincus que l'Atlético va leur vendre Julian Alvarez. » Rappelons que la Maison Blanche a déjà formulé une offre à 150 millions d’euros pour l’international argentin. Une proposition refusée.
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