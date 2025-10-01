120 me pour kounde le psg sort le grand jeu iconsport 256030 0061 396186

Jules Koundé tenté par Guardiola et City ?

Liga01 oct. , 16:00
parQuentin Mallet
Fortement courtisé par plusieurs cadors européens l'été dernier, Jules Koundé a bel et bien fait l'objet d'un intérêt prononcé de la part de Manchester City. C'est Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, qui l'a récemment confirmé.
Par sa polyvalence rare et ses qualités physiques naturelles particulièrement impressionnantes, Jules Koundé est devenu au fil du temps un joueur majeur du paysage footballistique européen. Désormais indispensable au collectif du FC Barcelone, le latéral droit français se paye même le luxe de sauver son équipe, comme lors de la dernière réception de la Real Sociedad lorsqu'il a égalisé juste avant la pause et contribué au succès de son équipe. Forcément, un joueur de cette trempe ne pouvait pas passer un été tranquille sans être convoité par les meilleurs clubs d'Europe. Tout au long de l'été, l'international tricolore a fait l'objet de nombreuses rumeurs sur un éventuel départ pour boucher les trous dans les finances du club. Mais la réalité fut autre : Jules Koundé a prolongé son contrat et est plus jamais considéré comme une pierre angulaire du projet. Au grand désarroi de Manchester City, comme l'a récemment indiqué Deco.

Jules Koundé intéressait City

« Écoutez, vouloir recruter est très subjectif. Non, il n'y a pas eu d'offre (de Manchester City, ndlr). La seule chose que je sais, c'est que City, Hugo Viana, et avant lui Txiki (Begiristain), cherchaient un latéral. Ils nous ont évidemment demandé si Koundé était sur le marché. Nous leur avons répondu non. Il n'y a donc eu ni offre ni négociation. (...) Comme nous l'avons dit depuis le début, la relation avec City, avec Txiki, et maintenant avec Hugo Viana, qui est mon ami, est bonne et directe, sans intermédiaires », a déclaré le directeur sportif du FC Barcelone dans une récente interview accordée à Mundo Deportivo.
J. Koundé

J. Koundé

FranceFrance Âge 26 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Désormais lié au Barça jusqu'en juin 2030, Jules Koundé s'est drastiquement éloigné de toutes spéculations autour de son avenir en club. Pour le plus grand plaisir de Joan Laporta, Deco et Hansi Flick.
Loading