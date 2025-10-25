pour bellingham le real n avait pas besoin de mbappe bellingham 9 391169

Jude Bellingham divise le Real avant le Clasico

Liga25 oct. , 21:00
parEric Bethsy
De retour en septembre dernier après une longue absence, Jude Bellingham pose problème à Xabi Alonso. L’entraîneur du Real Madrid est forcément tenté d’aligner l’une de ses stars. Mais le vestiaire estime majoritairement que le milieu anglais ne doit pas débuter le Clasico dimanche.
Xabi Alonso a son plan en tête. A la veille du Clasico, l’entraîneur du Real Madrid a été interrogé sur sa compo. Mais l’Espagnol a évidemment refusé de faciliter la tâche du FC Barcelone. « J'ai le onze de départ en tête, a simplement répondu le technicien en conférence de presse. Nous avons quasiment récupéré tous les joueurs. Demain (dimanche) vous verrez le onze. » Cette équipe inclut-elle le nom de Jude Bellingham ? C’est l’une des principales interrogations.
Au sein du groupe madrilène, les tensions actuelles ne sont pas seulement liées aux récentes déclarations du Blaugrana Lamine Yamal. Le média Don Balon affirme que le cas de l’Anglais divise le vestiaire. Une grande partie des joueurs estiment que l’ancien du Borussia Dortmund, buteur contre la Juventus Turin (1-0) mercredi en Ligue des Champions, ne doit pas débuter contre le Barça dimanche. Pour rappel, Jude Bellingham a retrouvé la compétition en septembre dernier après une opération à l’épaule qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Sa longue absence n’empêche pas Xabi Alonso de l’aligner.

La Liga

26 octobre 2025 à 16:15
Real Madrid
16:15
FC Barcelona
Mais de nombreux Merengue, à commencer par Arda Güler, persuadé de mériter sa place dans le onze au vu de ses prestations, pensent que le milieu polyvalent ne devrait pas profiter de son statut pour apparaître dans le onze. L’international anglais manque encore de rythme et parvient difficilement à terminer les séances d’entraînement. Son cas va donc provoquer un sacré dilemme pour le coach de la Maison Blanche. Une titularisation de Jude Bellingham agacerait les mécontents, tandis qu’un autre choix provoquerait la colère du principal intéressé, déterminé à disputer cette rencontre importante et prêt à mettre la pression pour y parvenir.
Loading