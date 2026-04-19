Le Special One annoncé de retour à Madrid
José Mourinho pour une dernière danse

José Mourinho de retour à Madrid, la rumeur enfle

Liga19 avr. , 13:20
parNathan Hanini
0
Le Real Madrid cherche désespérément à relancer la machine. Le club de la capitale espagnole va essuyer une deuxième saison sans trophée majeur. Pour remédier à tout cela, Florentino Perez agrandit sa short list d'entraîneurs avec José Mourinho.
Le Real Madrid s’affole depuis quelques jours sur la rumeur d’un potentiel retour de José Mourinho à la tête de l’effectif la saison prochaine. Après une saison galère, le club de la capitale espagnole ne peut plus rien espérer dans ce sprint final. Éliminée en quart de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, la formation d’Alvaro Arbeloa est également trop loin du FC Barcelone en Liga pour espérer revenir dans la course au titre. À sept journées de la fin de l’exercice 2025-2026, les Merengues comptent neuf points de retard sur le leader catalan, et

José Mourinho est désormais le favori

Dans cette situation complexe, Alvaro Arbeloa ne sera donc pas reconduit la saison prochaine selon Mundo Deportivo. « Tout semble indiquer qu'Álvaro Arbeloa ne sera pas reconduit ; le président devrait d'ailleurs le rencontrer dans les prochains jours, et plusieurs entraîneurs ont été cités comme candidats potentiels ces derniers jours, » écrit le quotidien espagnol ce dimanche. Initialement, Florentino Perez a constitué une short list de trois noms, mais cette dernière s’est agrandie. José Mourinho est désormais l’un des candidats. Le technicien portugais est actuellement sur le banc du SL Benfica et il est lié au club de la capitale portugaise jusqu’en juin 2027. Mais Mundo Deportivo révèle que le « Special One » ne sait pas encore s’il va poursuivre son aventure avec O Glorioso la saison prochaine.
En conférence de presse, ce dernier a botté en touche lorsque les questions concernant son avenir ont été posées. Treize ans après son départ du Real Madrid, José Mourinho pourrait donc effectuer un come-back cet été pour tenter de relancer le club de la capitale espagnole. La décision de Florentino Perez ne va plus tarder et l’été risque d’être mouvementé du côté de Valdebebas.

Lire aussi

Endrick : Madrid refuse un deuxième prêt à l'OLEndrick : Madrid refuse un deuxième prêt à l'OL
Articles Recommandés
ICONSPORT_364556_0075
OM

OM : Habib Beye en galère, un coach le détruit

ICONSPORT_364584_0122
Liga

Griezmann à l'Atlético, le gâchis XXL

ICONSPORT_259814_0368
Ligue 2

Ligue 2 : Bafétimbi Gomis a retrouvé un travail en France

ICONSPORT 277701 0004
OM

OM : Pierre Ménès dénonce le coupable

Fil Info

19 avr. , 16:00
OM : Habib Beye en galère, un coach le détruit
19 avr. , 15:30
Griezmann à l'Atlético, le gâchis XXL
19 avr. , 15:10
Ligue 2 : Bafétimbi Gomis a retrouvé un travail en France
19 avr. , 15:00
OM : Pierre Ménès dénonce le coupable
19 avr. , 14:30
Neymar divise le Brésil en deux temps au pire moment
19 avr. , 14:12
Monaco-Auxerre : Les compos (15h00 sur Ligue 1+)
19 avr. , 14:00
L'équipe de France féminine au bord de l'explosion
19 avr. , 13:40
Ang : De Zerbi menace de renvoyer des joueurs chez eux
19 avr. , 13:00
OL : Ne parlez pas du PSG à Paulo Fonseca !

Derniers commentaires

OM : Giovanni Castaldi dévoile tout

Allo dijaya ???? La faute du budget 🤔

OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?

Quoi qu'il en coûte !! All in sur Sergio conceicao

OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?

Mais déjà pourquoi est il venu ?!!!? On savait d'avance que c'était voué à l'échec 😅😂😂😂😂

OM : La recrue fantôme de Benatia veut s'en aller

Encore une fois, l incompétence et le manque de patience !!! Voilà le résultat

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Je viens de retrouver son message : le-footeux-lucide 13 avril 2026 à 14:46 + 218 L'adversaire est surtout en vacances/ en tong mon grand.... Tu verras que Lorient prendra quasi plus un point jusqu'a la fin de saison...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading