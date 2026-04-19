José Mourinho de retour à Madrid, la rumeur enfle

Le Real Madrid cherche désespérément à relancer la machine. Le club de la capitale espagnole va essuyer une deuxième saison sans trophée majeur. Pour remédier à tout cela, Florentino Perez agrandit sa short list d'entraîneurs avec José Mourinho.

Le Real Madrid s’affole depuis quelques jours sur la rumeur d’un potentiel retour de José Mourinho à la tête de l’effectif la saison prochaine. Après une saison galère, le club de la capitale espagnole ne peut plus rien espérer dans ce sprint final. Éliminée en quart de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, la formation d’Alvaro Arbeloa est également trop loin du FC Barcelone en Liga pour espérer revenir dans la course au titre. À sept journées de la fin de l’exercice 2025-2026, les Merengues comptent neuf points de retard sur le leader catalan, et

José Mourinho est désormais le favori

Dans cette situation complexe, Alvaro Arbeloa ne sera donc pas reconduit la saison prochaine selon Mundo Deportivo. « Tout semble indiquer qu'Álvaro Arbeloa ne sera pas reconduit ; le président devrait d'ailleurs le rencontrer dans les prochains jours, et plusieurs entraîneurs ont été cités comme candidats potentiels ces derniers jours, » écrit le quotidien espagnol ce dimanche. Initialement, Florentino Perez a constitué une short list de trois noms, mais cette dernière s’est agrandie. José Mourinho est désormais l’un des candidats. Le technicien portugais est actuellement sur le banc du SL Benfica et il est lié au club de la capitale portugaise jusqu’en juin 2027. Mais Mundo Deportivo révèle que le « Special One » ne sait pas encore s’il va poursuivre son aventure avec O Glorioso la saison prochaine.

En conférence de presse, ce dernier a botté en touche lorsque les questions concernant son avenir ont été posées. Treize ans après son départ du Real Madrid, José Mourinho pourrait donc effectuer un come-back cet été pour tenter de relancer le club de la capitale espagnole. La décision de Florentino Perez ne va plus tarder et l’été risque d’être mouvementé du côté de Valdebebas.