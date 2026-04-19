Endrick : Madrid refuse un deuxième prêt à l'OL

Même s'il n'affole pas les statistiques en Ligue 1, Endrick reste un renfort intéressant pour l'OL. Les supporters lyonnais espèrent secrètement le conserver l'été prochain. Mais, le Real Madrid est inflexible sur le sujet.

Difficile de dire adieu à un petit prodige. Si l' Olympique Lyonnais espérait mieux d'Endrick, l'attaquant brésilien laissera malgré tout un vide au moment de son départ. Avec 6 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur de 19 ans a aidé l'OL dans une période plus compliquée sur le plan des résultats. Il a aussi offert une visibilité médiatique nouvelle au club rhodanien. Son prêt se terminera à l'issue de la saison avec un retour prévu au Real Madrid. Il y aura de l'amertume chez les Gones, lesquels ne s'attendent pas à le voir beaucoup jouer en Espagne.

Le Real misera bien plus sur Endrick

Depuis son arrivée de Palmeiras, le jeune brésilien a souvent ciré le banc chez les Merengue. Sa situation a même empiré sous Xabi Alonso cette saison. La montée en puissance de Gonzalo Garcia notamment lui a fait de l'ombre. Néanmoins, le Real comptera bien sur Endrick la saison prochaine comme le confirme le site Defensa Central. Une deuxième saison à Lyon est totalement exclue pour l'attaquant qui aura la confiance de la Maison Blanche.

Franco Mastantuono sera l'unique promesse prêtée par le club de Florentino Perez. La route va même se dégager pour Endrick en attaque. Le départ de Gonzalo Garcia au mercato est plus que jamais d'actualité. Même s'il est talentueux, le buteur espagnol est une valeur marchande certaine et le Real doit récupérer beaucoup d'argent pour renouveler son effectif. Les supporters de l'OL n'ont donc plus que 5 matchs maximum pour profiter du talent d'Endrick en Ligue 1.