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Endrick

Endrick : Madrid refuse un deuxième prêt à l'OL

OL19 avr. , 12:00
parMehdi Lunay
0
Même s'il n'affole pas les statistiques en Ligue 1, Endrick reste un renfort intéressant pour l'OL. Les supporters lyonnais espèrent secrètement le conserver l'été prochain. Mais, le Real Madrid est inflexible sur le sujet.
Difficile de dire adieu à un petit prodige. Si l'Olympique Lyonnais espérait mieux d'Endrick, l'attaquant brésilien laissera malgré tout un vide au moment de son départ. Avec 6 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur de 19 ans a aidé l'OL dans une période plus compliquée sur le plan des résultats. Il a aussi offert une visibilité médiatique nouvelle au club rhodanien. Son prêt se terminera à l'issue de la saison avec un retour prévu au Real Madrid. Il y aura de l'amertume chez les Gones, lesquels ne s'attendent pas à le voir beaucoup jouer en Espagne.

Le Real misera bien plus sur Endrick

Depuis son arrivée de Palmeiras, le jeune brésilien a souvent ciré le banc chez les Merengue. Sa situation a même empiré sous Xabi Alonso cette saison. La montée en puissance de Gonzalo Garcia notamment lui a fait de l'ombre. Néanmoins, le Real comptera bien sur Endrick la saison prochaine comme le confirme le site Defensa Central. Une deuxième saison à Lyon est totalement exclue pour l'attaquant qui aura la confiance de la Maison Blanche.
Franco Mastantuono sera l'unique promesse prêtée par le club de Florentino Perez. La route va même se dégager pour Endrick en attaque. Le départ de Gonzalo Garcia au mercato est plus que jamais d'actualité. Même s'il est talentueux, le buteur espagnol est une valeur marchande certaine et le Real doit récupérer beaucoup d'argent pour renouveler son effectif. Les supporters de l'OL n'ont donc plus que 5 matchs maximum pour profiter du talent d'Endrick en Ligue 1.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs11
Buts3
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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OL : Endrick menace le PSG

prétentieux? il est ambitieux on lui pose la question, il ne va pas dire que c'est des monstres, qu'ils sont imbattables et qu'ils ont déjà perdu. pas comme si il se bouchait les oreilles après un but à la douzième minute

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Bien entendu qu'il faisait mieux il suffit de savoir compter espèce de bourrique que tu es , pourquoi il est parti ?? Parceque pas soutenu par cette direction en bois et ces joueurs dépourvue de leader d'équipe depuis le départ de rabiot ... si seulement la direction avait posé ses couille et tapé du poing sur la table quitte a envoyer les U19 ou les U17 si ils étaient pas motivé..de zerbi la terre entière le veux comme coach lui il allait pas se rendre malade il a pris ses affaires il sest taillé , et il a bien fait vue le bourbier tant pis pour nous, mauvaise gestion de la direction sur la cas rabiot déjà... puis sur le cas de zerbi ensuite ,on etait 2eme quand il etait la ..tu crois qu'avec beye les mecs comme rabiot et greenwood vont venir ?? Ils étaient venu pour lui..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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