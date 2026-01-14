ICONSPORT_260299_0257

Jean-Michel Aulas au Real Madrid, c’est la catastrophe

Liga14 janv. , 13:20
parCorentin Facy
0
Le Real Madrid est plongé en pleine crise avec la défaite en Supercoupe d’Espagne contre Barcelone et le départ de Xabi Alonso. Le président Florentino Pérez est plus que jamais sous le feu des critiques.
La saison du Real Madrid vire doucement mais surement à la catastrophe. Deuxième de Liga, le club merengue a perdu la Supercoupe d’Espagne en finale contre le FC Barcelone dimanche. Une situation sportive décevante avec un vestiaire sous tension permanente qui a poussé Florentino Pérez à se séparer de Xabi Alonso, six mois seulement après son arrivée sur le banc de la Casa Blanca en provenance du Bayer Leverkusen. Un choix terriblement mauvais aux yeux de Walid Acherchour, qui estime au contraire que Florentino Pérez a manqué une belle occasion de conforter son entraîneur face à des joueurs qui prennent de plus en plus de pouvoir en interne.
Sur les ondes de RMC, le consultant a même lancé une comparaison osée mais pas si farfelue entre le président du Real Madrid et un certain… Jean-Michel Aulas, ex-président de l’Olympique Lyonnais. « Quand tu vois les réactions de Xabi Alonso, tu as compris que le vestiaire du Real Madrid, c’est une serpillère. Encore une fois, Xabi Alonso n’a pas tout bien fait. Il y avait eu le virage après l’Atlético de Madrid, il a remis Bellingham qui était blessé, le Real s’était fait soulever… Le principal responsable, c’est Florentino Pérez qui est selon moi le Jean-Michel Aulas du Real Madrid » juge Walid Acherchour, qui poursuit.
Pérez a été un président exceptionnel qui a fait des choses incroyables mais il est complètement cuit
- Walid Acherchour
« C’est à dire que ça a été un président exceptionnel qui a fait des choses incroyables mais il est complètement cuit. Prendre la décision de recruter Mbappé par égo sans faire le ménage sur les Brésiliens, ne pas avoir remplacé ni Kroos ni Modric, avoir fait un mercato très en-dessous des attente du Real Madrid, prendre ce virage avec Xabi Alonso sans le conforter : comment c’est possible ? » s'interroge le consultant avant de conclure.

