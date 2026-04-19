Griezmann à l'Atlético, le gâchis XXL

La Real Sociedad a vaincu l'Atlético Madrid en finale de la Coupe du Roi. Antoine Griezmann a perdu une belle occasion de gagner un dernier trophée avant son départ pour les Etats-Unis. Son palmarès à Madrid fait pâle figure.

Pour sa dernière saison à l'Atlético Madrid et en Espagne, Antoine Griezmann rêvait déjà d'un final en apothéose sur le terrain. Malheureusement pour lui, les bouteilles de Champagne sont restées au frigo samedi soir. Finalistes de la Coupe du roi, les hommes de Diego Simeone ont été vaincus aux tirs au but par la Real Sociedad . Griezmann a manqué une belle occasion de soulever le prestigieux trophée avec son club de cœur. Cela aurait été une première pour le natif de Mâcon.

Un palmarès presque vide à l'Atlético

Vainqueur de la coupe d'Espagne lors de son court passage à Barcelone en 2021, Grizou n'a jamais remporté la compétition avec l'Atlético. Une disette gênante qui s'étend également à la Liga puisque le Français n'a jamais été champion d'Espagne durant sa carrière. Les Colchoneros ont remporté le championnat en 2014 quand Griezmann représentait la Real Sociedad et en 2021 quand il était au Barça. Le champion du monde 2018 n'a donc remporté aucun titre majeur en Espagne en 10 saisons avec les Rojiblancos.

Cette malédiction interroge beaucoup en Espagne même si le duo Griezmann-Atlético a quand même triomphé à trois reprises. Il a gagné la Ligue Europa 2018, la Supercoupe de l'UEFA 2018 et la Supercoupe d'Espagne 2014. Largué en Liga, l'Atlético n'a plus qu'une solution pour offrir une belle sortie à sa légende. Il faut remporter la Ligue des champions. Opposés à Arsenal en demi-finale, les Colchoneros sont à trois matchs de l'exploit européen. Cela contentera volontiers le Français, lequel n'a jamais mis la main sur la mythique « Coupe aux Grandes Oreilles ».