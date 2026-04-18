Esp : La Real Sociedad remporte la Coupe d'Espagne

c'est real madrid pas real de madrid
Ya beaucoup de pseudos ici qui usent et abusent du vpn c'est rigolo
Pardon ? Explique...
Olivier Qui t'a dit ça ? Apprend à trollé
"Très honnêtement, sur ce qu’on voit, sur la qualité de l’effectif, sur les joueurs leaders, sur le dossier de la défense qui a été géré parfaitement, et si devant Greenwood arrive à garder la régularité, faire les efforts qu’il faut pour l’équipe (ils tiennent un vrai grand joueur), ils ont les moyens de lutter longtemps avec le PSG pour le titre », assure Daniel Riolo sur RMC Tu peux vérifier c'est pas un fake, c'est du Ri(g) olo dans le texte. Ce mec dit tout et son inverse.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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𝐓𝐗𝐀𝐏𝐄𝐋𝐃𝐔𝐍𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐊!!! ¡¡¡𝐋𝐎 𝐇𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐃𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎!!!