OM : Ce départ de dernière minute qui inquiète

La Juventus est proche de boucler le transfert de Nicolas Tagliafico en provenance de l'OL pour remplacer Juan Cabal. Mais si cette opération ne va finalement pas au bout, les Bianconeri activeront la piste Emerson Palmieri.

A priori, il n'y a plus de raisons de croire que l'effectif de l' Olympique de Marseille sera ponctionné d'un de ses joueurs d'ici au coup de sifflet final du mercato estival. Mais ce mardi 1er septembre, jour le plus long, tout peut encore arriver. Car oui, le club de la cité phocéenne pourrait être la victime d'un effet domino. Depuis l'Italie, un dossier qui n'a pas grand-chose à voir, de prime abord, avec Marseille pourrait bien forcer la direction sportive phocéenne à se séparer d'Emerson Palmieri.

En effet, dans une volonté de combler le départ à venir de Juan Cabal, la Juventus s'est positionnée sur Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche argentin de l'OL est la priorité des Bianconeri. Mais si cette opération ne va pas au bout, alors ces derniers fonceront sur Emerson.

Emerson vers la Juventus ?

C'est en tout cas ce qu'affirme Foot Mercato, selon qui la Juventus commence à réfléchir très sérieusement au latéral gauche marseillais. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec une année supplémentaire en option, l'ancien joueur de West Ham plait beaucoup au club de la Vieille Dame du fait de son expérience importante du football italien et des joutes internationales. Pour l'heure, tout reste conditionné au résultat du dossier Nicolas Tagliafico. L'Argentin est le plan A de la Juventus, mais l'Atlético de Madrid a récemment pris les devants dans cette course.

A quelques heures de la fin du mercato, les supporters marseillais et Bruno Genesio peuvent commencer à trembler, car un départ d'Emerson Palmieri ne serait de toute évidence pas compensé par une autre arrivée.