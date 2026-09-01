OM : Ce départ de dernière minute qui inquiète

OM : Ce départ de dernière minute qui inquiète

OM01 sept. , 16:40
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La Juventus est proche de boucler le transfert de Nicolas Tagliafico en provenance de l'OL pour remplacer Juan Cabal. Mais si cette opération ne va finalement pas au bout, les Bianconeri activeront la piste Emerson Palmieri.
A priori, il n'y a plus de raisons de croire que l'effectif de l'Olympique de Marseille sera ponctionné d'un de ses joueurs d'ici au coup de sifflet final du mercato estival. Mais ce mardi 1er septembre, jour le plus long, tout peut encore arriver. Car oui, le club de la cité phocéenne pourrait être la victime d'un effet domino. Depuis l'Italie, un dossier qui n'a pas grand-chose à voir, de prime abord, avec Marseille pourrait bien forcer la direction sportive phocéenne à se séparer d'Emerson Palmieri.
En effet, dans une volonté de combler le départ à venir de Juan Cabal, la Juventus s'est positionnée sur Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche argentin de l'OL est la priorité des Bianconeri. Mais si cette opération ne va pas au bout, alors ces derniers fonceront sur Emerson.

Lire aussi

Lens en rêvait, l’OM lui offre une promotionLens en rêvait, l’OM lui offre une promotion
L’OM donne des joueurs, la rumeur bidon balayéeL’OM donne des joueurs, la rumeur bidon balayée

Emerson vers la Juventus ?

C'est en tout cas ce qu'affirme Foot Mercato, selon qui la Juventus commence à réfléchir très sérieusement au latéral gauche marseillais. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec une année supplémentaire en option, l'ancien joueur de West Ham plait beaucoup au club de la Vieille Dame du fait de son expérience importante du football italien et des joutes internationales. Pour l'heure, tout reste conditionné au résultat du dossier Nicolas Tagliafico. L'Argentin est le plan A de la Juventus, mais l'Atlético de Madrid a récemment pris les devants dans cette course.
A quelques heures de la fin du mercato, les supporters marseillais et Bruno Genesio peuvent commencer à trembler, car un départ d'Emerson Palmieri ne serait de toute évidence pas compensé par une autre arrivée.
Articles Recommandés
Om Hojbjerg Reste A Marseille Pour Deux Raisons
OM

OM : Hojbjerg reste à Marseille pour deux raisons

Ol Sunderland Arrose Les Agents De Malick Fofana Tout Est Relance
OL

OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé

Gabriel Jesus A Baisse Son Salaire Pour Signer Au Barca
Liga

Gabriel Jesus a baissé son salaire pour signer au Barça

Lol Et Milan Enfin Daccord Pour Youssouf Fofana
OL

L’OL et Milan enfin d’accord pour Youssouf Fofana

Fil Info

01 sept. , 17:30
OM : Hojbjerg reste à Marseille pour deux raisons
01 sept. , 17:18
OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé
01 sept. , 17:00
Gabriel Jesus a baissé son salaire pour signer au Barça
01 sept. , 16:21
L’OL et Milan enfin d’accord pour Youssouf Fofana
01 sept. , 16:12
Officiel : Lille touche le jackpot avec Fernandez-Pardo
01 sept. , 16:10
OM : Moumbagna très probablement vendu d’ici 20 heures
01 sept. , 16:00
La Turquie achève l’OL avec Youssouf Fofana
01 sept. , 15:55
Lens en rêvait, l’OM lui offre une promotion
01 sept. , 15:50
ASSE : Liverpool achète N'Guessan et l'envoie en Ligue 1

Derniers commentaires

OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé

Tant mieux pr nous, il ne reste plus qu'à espérer qu'arsenal pointe le bout de son nez et on peut espérer 40 à 45, voir plus

L’OL et Milan enfin d’accord pour Youssouf Fofana

Oui je pensais à ça 2 M pour la Juve et salaire 2 M de moins pour nous

20 ME, l'OL paie un prix ahurissant pour Nakamura

Non, juste une réalité. Tu as des commerciaux qui se livrent des guerres impitoyables dans l'industrie pour vendre leurs produits à des industriels et qui parfois se rachètent entre eux et finalement regrettent les mots qu'ils ont pu se dire lors d'appels d'offre parce qu'ils se retrouvent collègues lorsque le groupe de l'un rachète la boite de l'autre. Donc toujours garder à l'esprit que ce qu'on dit un jour peut se retourner contre nous 10 ans après ;)

20 ME, l'OL paie un prix ahurissant pour Nakamura

Non il a fait une bonne saison ya deux ans et il a confirmé l'année dernière, il a marqué 26 buts en deux ans

OM : Moumbagna très probablement vendu d’ici 20 heures

La Roma risque e perdre Kone qui partirait à Newcastle. Du coup la Roma aurait choisi Hojberg pour r le remplacer. Il va y avoir de gros chamboulements de partout, c'est loin d'être fini ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading