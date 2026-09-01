L’OL et Milan enfin d’accord pour Youssouf Fofana

L’OL et Milan enfin d’accord pour Youssouf Fofana

OL01 sept. , 16:21
parCorentin Facy
22
Ajouter comme source préférée sur Google
Après de longues négociations autour de la prise en charge du salaire du joueur, l’OL et l’AC Milan ont trouvé un accord pour l’arrivée de Youssouf Fofana dans le Rhône.
Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, l’arrivée de Youssouf Fofana est désormais imminente. En négociations depuis plusieurs heures, notamment sur la prise en charge du salaire de l’international français, l’OL et l’AC Milan ont enfin trouvé un accord. L’international français passé par l’AS Monaco va débarquer dans le Rhône dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat à 12 millions d’euros.
Une information de Fabrice Hawkins confirmée dans la foulée par Fabrizio Romano puis Gianluca Di Marzio. Chez les supporters lyonnais, on reste néanmoins à l’affût car pour beaucoup, la signature du Milanais à l’OL signifie qu’un milieu de terrain va faire ses valises d’ici la fin de la journée. Le nom de Tanner Tessmann est régulièrement évoqué mais une crainte existe au sein de la communauté lyonnaise, celle de voir contre toute attente Tyler Morton quitter le club en cas de très belle offre en Premier League par exemple.
Articles Recommandés
Om Hojbjerg Reste A Marseille Pour Deux Raisons
OM

OM : Hojbjerg reste à Marseille pour deux raisons

Ol Sunderland Arrose Les Agents De Malick Fofana Tout Est Relance
OL

OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé

Gabriel Jesus A Baisse Son Salaire Pour Signer Au Barca
Liga

Gabriel Jesus a baissé son salaire pour signer au Barça

Om Ce Depart De Derniere Minute Qui Inquiete
OM

OM : Ce départ de dernière minute qui inquiète

Fil Info

01 sept. , 17:30
OM : Hojbjerg reste à Marseille pour deux raisons
01 sept. , 17:18
OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé
01 sept. , 17:00
Gabriel Jesus a baissé son salaire pour signer au Barça
01 sept. , 16:40
OM : Ce départ de dernière minute qui inquiète
01 sept. , 16:12
Officiel : Lille touche le jackpot avec Fernandez-Pardo
01 sept. , 16:10
OM : Moumbagna très probablement vendu d’ici 20 heures
01 sept. , 16:00
La Turquie achève l’OL avec Youssouf Fofana
01 sept. , 15:55
Lens en rêvait, l’OM lui offre une promotion
01 sept. , 15:50
ASSE : Liverpool achète N'Guessan et l'envoie en Ligue 1

Derniers commentaires

OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé

ça doit fleurir un peu partout les petits cadeaux en cette fin de mercato

OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé

Tant mieux pr nous, il ne reste plus qu'à espérer qu'arsenal pointe le bout de son nez et on peut espérer 40 à 45, voir plus

L’OL et Milan enfin d’accord pour Youssouf Fofana

Oui je pensais à ça 2 M pour la Juve et salaire 2 M de moins pour nous

20 ME, l'OL paie un prix ahurissant pour Nakamura

Non, juste une réalité. Tu as des commerciaux qui se livrent des guerres impitoyables dans l'industrie pour vendre leurs produits à des industriels et qui parfois se rachètent entre eux et finalement regrettent les mots qu'ils ont pu se dire lors d'appels d'offre parce qu'ils se retrouvent collègues lorsque le groupe de l'un rachète la boite de l'autre. Donc toujours garder à l'esprit que ce qu'on dit un jour peut se retourner contre nous 10 ans après ;)

20 ME, l'OL paie un prix ahurissant pour Nakamura

Non il a fait une bonne saison ya deux ans et il a confirmé l'année dernière, il a marqué 26 buts en deux ans

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading