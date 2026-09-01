L’OL et Milan enfin d’accord pour Youssouf Fofana

Après de longues négociations autour de la prise en charge du salaire du joueur, l’OL et l’AC Milan ont trouvé un accord pour l’arrivée de Youssouf Fofana dans le Rhône.

Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, l’arrivée de Youssouf Fofana est désormais imminente. En négociations depuis plusieurs heures, notamment sur la prise en charge du salaire de l’international français, l’OL et l’AC Milan ont enfin trouvé un accord. L’international français passé par l’AS Monaco va débarquer dans le Rhône dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat à 12 millions d’euros.

Une information de Fabrice Hawkins confirmée dans la foulée par Fabrizio Romano puis Gianluca Di Marzio. Chez les supporters lyonnais, on reste néanmoins à l’affût car pour beaucoup, la signature du Milanais à l’OL signifie qu’un milieu de terrain va faire ses valises d’ici la fin de la journée. Le nom de Tanner Tessmann est régulièrement évoqué mais une crainte existe au sein de la communauté lyonnaise, celle de voir contre toute attente Tyler Morton quitter le club en cas de très belle offre en Premier League par exemple.