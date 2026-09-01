La Turquie achève l’OL avec Youssouf Fofana

L’OL rêve de s’offrir Youssouf Fofana en prêt lors de cette dernière journée du mercato, mais les négociations avec l’AC Milan sont compliquées, ce dont souhaite profiter Besiktas.

A la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire pour étoffer son effectif dans cette dernière ligne droite du mercato, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Youssouf Fofana. Le club rhodanien rêve d’attirer l’international français en prêt en provenance de l’AC Milan. L’ancien Monégasque a déjà validé la destination lyonnaise, mais le plus difficile est encore à faire : trouver un accord avec le club lombard sur la prise en charge de l’imposant salaire de Youssouf Fofana.

Or, les discussions se heurtent pour l’instant aux positions assez figées des deux clubs sur le sujet. Le prêt de Youssouf Fofana à l’OL est par conséquent grandement menacé, ce dont souhaite profiter le Besiktas Istanbul selon Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato. « Besiktas pousse fort pour Youssouf Fofana. Grosse offre des Turcs, qui fait sérieusement réfléchir le milieu français. Toujours pas d’accord entre Lyon et Milan pour un prêt avec OA. Besiktas veut profiter de la situation. Dossier à suivre de près » a publié notre confrère sur son compte X.

Toujours pas d'accord OL-Milan pour Fofana

Autrement dit, à un peu plus de 3 heures de la fin du mercato, la tendance n’est pas à une issue favorable pour Lyon dans le dossier Youssouf Fofana. Tout peut néanmoins se décanter assez vite, notamment en fonction des départs dans ces dernières heures du mercato pour le club rhodanien. Un transfert de Nicolas Tagliafico, courtisé par la Juventus Turin et l’Atlético de Madrid, pourrait notamment libérer de la masse salariale et permettre aux Gones de se rapprocher des exigences milanaises quant à la prise en charge du salaire du Français de 27 ans.