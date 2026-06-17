Mondial 2026 : Desabre et la RDC sont fiers

HOUSTON, 17 juin (Reuters) - La République démocratique du Congo va célébrer le premier point de son histoire en Coupe du monde obtenu mercredi grâce à son match nul contre le Portugal (1-1), tout en espérant que ce bon résultat en appelle d'autres.

Yoane Wissa a égalisé juste avant la mi-temps, inscrivant ainsi le tout premier but de la République démocratique du Congo en Coupe du monde alors qu'elle participe pour la première fois depuis 1974. Cette année-là, elle avait quitté la compétition sans avoir marqué le moindre but ni récolté le moindre point en trois matches.

Le sélectionneur Sébastien Desabre a admis du "stress" dans son équipe avant le match.

"C’est important de fêter ça", a-t-il poursuivi en conférence de presse. "C’est notre premier point et notre premier but marqué en Coupe du monde. Je suis fier de mes joueurs, et je leur ai dit qu’il était important de bien récupérer et de se projeter sur les prochains matches (contre la Colombie et l’Ouzbékistan)."

"On a eu une entrée fébrile, il fallait s'y attendre un petit peu. On est rentrés petit à petit dans cette rencontre et on marque sur un coup de pied arrêté. On aurait peut-être pu être plus efficaces dans des phases de transitions, mais on est content de ce point."

"On a cette capacité mentale à assumer une entame de match difficile comme ça a été le cas, je sais que mes joueurs sont capables de rebondir", a loué le sélectionneur de la RDC.

Sébastien Desabre a ajouté que l'objectif avait toujours été de sortir de la phase de poules et qu’un point n’était qu’un début.

"C'est une bonne entrée en compétition pour nous mais il faut le bonifier derrière", a-t-il dit. "On a fait un match nul contre l'une des meilleures équipes du monde, mais il faudra d'autres points pour passer à l'étape suivante. On a un premier objectif qui est de sortir des poules."