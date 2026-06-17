Les USA prient pour Pulisic contre l'Australie

Les joueurs américains espèrent que Christian Pulisic sera disponible pour affronter l'Australie vendredi lors de leur deuxième match de la Coupe du monde.

L'attaquant a été remplacé à la mi-temps de leur premier match, remporté contre le Paraguay (4-1), en raison d'une blessure au mollet gauche.

Les responsables de l'équipe américaine ont déclaré mercredi aux journalistes que Christian Pulisic faisait toujours l'objet d'un suivi quotidien et qu'il suivait un "programme d'entraînement adapté".

"On espère vraiment que Christian sera de retour pour le match", a déclaré aux journalistes Brenden Aaronson, qui pourrait éventuellement débuter à la place de Christian Pulisic.

"Je ne sais pas vraiment ce qui se passe exactement, mais on sait qu’il va tout donner pour réintégrer l’équipe et être présent pour le match."

Pulisic a été étincelant en première période lors de la démonstration du pays co-organisateur face au Paraguay, vendredi dernier à Los Angeles. Il a provoqué l'ouverture du score sur un but contre son camp, puis a délivré une passe décisive à Folarin Balogun.

"Il ne s'entraîne pas encore pleinement avec le groupe, mais il nous reste quelques jours pour évaluer sa situation", a déclaré le défenseur Antonee Robinson.

“Heureusement, on a sur le banc beaucoup de joueurs motivés et prêts à s’investir pour aider l’équipe. C’est un long tournoi. S’il ne peut pas revenir pour ce match, on fera en sorte qu’il soit de retour pour la suite, car on va avoir besoin de lui", a-t-il ajouté.