Mondial 2026 : Tuchel ravi après la victoire de l'Angleterre face à la Croatie

ARLINGTON, Texas, 17 juin (Reuters) - Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre, Thomas Tuchel, a salué la façon dont son équipe a réagi après une première mi-temps chaotique alors que l'Angleterre a remporté mercredi son premier match de Coupe du monde face à la Croatie.

L'Angleterre a lancé son mondial en s'imposant contre la Croatie (4-2) dans le choc du groupe L grâce à un doublé de Harry Kane et aux buts de Jude Bellingham et Marcus Rashford.

"J'adore la deuxième mi-temps", a déclaré Thomas Tuchel. "J'adore la façon dont l'équipe a réagi après une première mi-temps très compliquée face à des adversaires de haut niveau."

"Je pense que nous avons été un peu nerveux, peut-être avons-nous voulu en faire trop, mais nous avons clairement trop réfléchi à nos décisions, nous avons mis trop de temps à prendre des décisions."

"Il y a encore des choses à améliorer", a déclaré Thomas Tuchel. "Je pense que c'est aussi assez normal."

Le sélectionneur a salué l'"engagement absolu" de Harry Kane après que l'attaquant du Bayern Munich soit intervenu en fin de match dans sa propre surface de réparation pour empêcher la Croatie d'inscrire un troisième but, et a révélé que le milieu de terrain Declan Rice avait été remplacé par mesure de précaution.

"J'ai perçu une légère gêne, je lui ai posé la question et il a directement montré le bas du dos, derrière les ischio-jambiers", a déclaré Thomas Tuchel. "Je ne voulais prendre aucun risque."

"C'était le moment de le protéger, et je pense que Reece James a parfaitement assuré sa place au milieu de terrain, un match fantastique. J'espère que ce n'est rien de grave et il m'a rassuré à la fin : tout va bien."