Bernardo Silva

Esp : Zéro euro pour Bernardo Silva, le Barça passe à l'attaque

Liga06 oct. , 14:00
parCorentin Facy
En fin de contrat avec Manchester City en juin prochain, Bernardo Silva pourrait changer d’air après neuf ans passés chez les Citizens. Le FC Barcelone est à l’affût pour récupérer le Portugais gratuitement.
Acheté par Manchester City à l’AS Monaco pour 50 millions d’euros en juillet 2017, Bernardo Silva vit peut-être ses derniers instants du côté de l’Etihad Stadium. Selon la presse anglaise, une prolongation du contrat de l’international portugais n’est pas dans les tuyaux et une page va donc se tourner en juin prochain. A 31 ans, Bernardo Silva va découvrir un nouveau club, reste à savoir où il va rebondir. Selon les informations de CaughtOffside, un cador européen s’est d’ores et déjà positionné pour récupérer l’ancienne patte gauche soyeuse de l’AS Monaco.
Il s’agit du FC Barcelone, très intéressé à l’idée de récupérer un joueur de ce calibre en fin de contrat et donc gratuitement. Le club blaugrana qui raffole de ce genre d’opportunité en raison de ses moyens limités fait d’ores et déjà le forcing via son directeur sportif Deco afin de convaincre Bernardo Silva. La concurrence sera rude car le média affirme que la Juventus Turin, Al Ahli, Al Qadsiah et Al Nassr sont également sur les rangs. Certaines écuries seraient même prêtes à payer dès le mois de janvier pour s’offrir Bernardo Silva, plutôt que d’attendre juin pour l’avoir gratuitement.

Le Barça fonce sur Bernardo Silva

Reste à voir si du côté de Pep Guardiola et de Manchester City, on acceptera l’idée de perdre le milieu offensif de 31 ans en cours de saison, ou si le club anglais souhaitera conserver son maître à jouer cet hiver. Du côté de Barcelone, on est en tout cas très attentif à la concurrence et on fait le maximum pour boucler l’affaire, malgré le salaire colossal du joueur, estimé à 1,5 millions d’euros par mois. Des émoluments qui ne peuvent entrer dans la logique économique du Barça à condition de faire venir le joueur gratuitement.
B. Silva

B. Silva

PortugalPortugal Âge 31 Milieu

UEFA Nations League

Matchs9
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading