PL : Haaland rassure City à Brentford

Premier League05 oct. , 19:25
parGuillaume Conte
Brentford - Manchester City 0-1
But pour City : Haaland (9e)
Grâce à ce succès, Manchester City revient à la 5e place de Premier League, à seulement trois points du leader Arsenal. 
Derniers commentaires

Premier coup de gueule à l'OL

Le milieu était cramé et ils ont attendu la 80eme pour changer ... Un Fofana qui va nous faire regretter le départ de Mikautadze ... Maitland qui fait de plus en plus preuve de nonchalance ... Et faire un marquage en zone sur un corner à la 96eme, c'est lunaire !! C'est du marquage individuel à ce moment du match ! Allez hop, la trêve et on revient vs Nice

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Allez paname allez les titis !!!!

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Non mais la compo du PSG c'est plus l'équipe B c'est l'equipe C 😅 Là Luis Enrique il ne respecte plus Lille ni la L1 🤣

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Warren JPP il arrive même pas à sortir des passes propres à 2 mètres ...

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

non c'est juste pour le plaisir de voir notre equipe type jouer ensemble et kiffer notre jeu de l'annee derniere

