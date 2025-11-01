Esp : Le Real Madrid gifle Valence avec un doublé de Mbappé

Le Real Madrid a repris ses aises au classement de la Liga en balayant (4-0) une formation de Valence scotchée dans la zone rouge. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a été longuement ovationné au moment de céder sa place à Endrick en fin de match. Le Real Madrid compte provisoirement sept points d'avance sur Villarreal et huit sur Barcelone, qui affrontera Elche dimanche après-midi.