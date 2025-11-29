ICONSPORT_278474_0031

Esp : Le Barça prend les commandes de la Liga

Liga29 nov. , 18:15
parClaude Dautel
Pour son grand retour au Camp Nou, le FC Barcelone s'est imposé (3-1) ce samedi soir contre Alaves, grâce à des buts marqués par Lamine Yamal (8e) et Dani Olmo (26e, 90e+3). Au classement du championnat d'Espagne, le Barça prend les commandes du championnat d'Espagne avec deux points d'avance sur Real Madrid, qui se déplace dimanche à Gérone.
Loading