OM : Genesio après De Zerbi, ce Marseillais ne digère pas

OM : Genesio après De Zerbi, ce Marseillais ne digère pas

OM12 sept. , 21:00
parCorentin Facy
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Recruté l’été dernier en provenance de la Juventus Turin, Timothy Weah a réalisé une saison pleine avec Roberto De Zerbi en 2025-2026. Son début d’exercice est bien plus complexe sous les ordres de Bruno Genesio.
Le début de saison de l’Olympique de Marseille tourne à la catastrophe. Les Phocéens ne comptent que trois points en quatre matchs, après avoir enchaîné des défaites contre Monaco, le Paris FC et le Stade Rennais. L’effectif à la disposition de Bruno Genesio est très court. Pire encore, certains cadres peinent à se montrer au niveau comme c’est par exemple le cas d’Igor Paixao, de Pierre-Emile Hojbjerg ou du nouveau capitaine Timothy Weah. Après la défaite en Bretagne, l’international américain, fautif sur le but rennais, a d’ailleurs pris la responsabilité de ce revers.
Pour le journaliste Thomas Bonnavent du Winamax FC, la différence entre les prestations de Weah sous De Zerbi et maintenant sous Genesio sont saissantes. « Sur Weah, on avait des doutes sur une saison piston sous Roberto De Zerbi et finalement il délivre une saison plus que correcte. Voire très bonne. Mais dans une défense à 4, on a anticipé les lacunes et elles se confirment. Est-il 100% responsable ou à Genesio de trouver une autre solution ? » s’interroge le journaliste, alors que de plus en plus de supporters de l’OM réclament de voir l’ancien joueur du PSG et de Lille un cran plus haut sur le terrain.

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Avec un Weah ailier droit, Bruno Genesio pourrait alors utiliser Amine Harit à son poste préférentiel de meneur de jeu, et ainsi sortir le décevant Angel Gomes du onze de départ. Reste qu’il faudrait alors trouver un nouvel arrière droit, et ce n’est pas gagné au sein de cet effectif décimé. CJ Egan-Riley a été performant dans l’axe face à Rennes, et Bruno Genesio n’a donc surement pas envie de le décaler à droite. Reste le polyvalent Bamo Meïté, qui a déjà évolué dans ce rôle et qui pourrait offrir une solution au coach de l’OM dans les prochaines semaines. Encore faut-il que Bruno Genesio souhaite bouger son capitaine de place, alors que Timothy Weah a disputé les quatre premiers matchs de la saison en tant que latéral droit.
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