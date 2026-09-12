Madrid le déteste, Vinicius réclame son départ

En difficulté contre l’Inter Milan mardi soir en Ligue des Champions, Vinicius n’a pas été épargné par les sifflets du Santiago Bernabeu. Une hostilité qui affecte le Brésilien, lequel se sent chassé du Real Madrid.

Le feuilleton a été long, voire interminable, mais Vinicius Junior a fini par prolonger son contrat avec le Real Madrid cet été. L’ailier brésilien est à présent lié au club de la Casa Blanca jusqu’en juin 2032… ce qui ne signifie pas qu’il va rester au Real pendant encore six ans. Et pour cause, la relation entre Vinicius et le public merengue reste assez conflictuel. La preuve ce mardi lors du match entre le Real Madrid et l’Inter Milan lors de la 1ère journée de Ligue des Champions.

Remplacé par José Mourinho en fin de match, l’ailier de 26 ans a été sifflé par une partie du public, alors que son début de saison est assez loin des attentes des observateurs mais aussi du staff madrilène. L’hostilité du public à son égard a heurté Vinicius puisque selon Don Balon, le Brésilien s’en est directement plains auprès de Florentino Pérez « et pourrait même demander un transfert si la situation ne s’améliore pas dans les prochains mois ».

Très affecté par cette relation glaciale avec le public, le numéro 7 du Real Madrid est prêt à claquer la porte, quelques semaines seulement après avoir refusé l’offre en béton armé d’Arsenal, et après avoir signé une prolongation jusqu’en 2032 dans la capitale. Reste maintenant à voir si Vinicius Junior parviendra à retrouver son niveau, ce qui résoudrait automatiquement tous les problèmes.

Car si le Brésilien revient à son prime, nul doute que le public du Santiago Bernabeu l’adulera de nouveau. Mais en ce début de saison, ce sont plutôt Arda Güler, Jude Bellingham et Kylian Mbappé qui ont les faveurs des Socios. Au grand dam d’un Vinicius qui se sent de nouveau mal-aimé, au point de réclamer son départ donc si cette situation venait à perdurer.