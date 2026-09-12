Madrid le déteste, Vinicius réclame son départ

Madrid le déteste, Vinicius réclame son départ

Liga12 sept. , 20:30
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En difficulté contre l’Inter Milan mardi soir en Ligue des Champions, Vinicius n’a pas été épargné par les sifflets du Santiago Bernabeu. Une hostilité qui affecte le Brésilien, lequel se sent chassé du Real Madrid.
Le feuilleton a été long, voire interminable, mais Vinicius Junior a fini par prolonger son contrat avec le Real Madrid cet été. L’ailier brésilien est à présent lié au club de la Casa Blanca jusqu’en juin 2032… ce qui ne signifie pas qu’il va rester au Real pendant encore six ans. Et pour cause, la relation entre Vinicius et le public merengue reste assez conflictuel. La preuve ce mardi lors du match entre le Real Madrid et l’Inter Milan lors de la 1ère journée de Ligue des Champions.
Remplacé par José Mourinho en fin de match, l’ailier de 26 ans a été sifflé par une partie du public, alors que son début de saison est assez loin des attentes des observateurs mais aussi du staff madrilène. L’hostilité du public à son égard a heurté Vinicius puisque selon Don Balon, le Brésilien s’en est directement plains auprès de Florentino Pérez « et pourrait même demander un transfert si la situation ne s’améliore pas dans les prochains mois ».
Très affecté par cette relation glaciale avec le public, le numéro 7 du Real Madrid est prêt à claquer la porte, quelques semaines seulement après avoir refusé l’offre en béton armé d’Arsenal, et après avoir signé une prolongation jusqu’en 2032 dans la capitale. Reste maintenant à voir si Vinicius Junior parviendra à retrouver son niveau, ce qui résoudrait automatiquement tous les problèmes.

Lire aussi

Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour MourinhoReal : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho
Car si le Brésilien revient à son prime, nul doute que le public du Santiago Bernabeu l’adulera de nouveau. Mais en ce début de saison, ce sont plutôt Arda Güler, Jude Bellingham et Kylian Mbappé qui ont les faveurs des Socios. Au grand dam d’un Vinicius qui se sent de nouveau mal-aimé, au point de réclamer son départ donc si cette situation venait à perdurer.
Articles Recommandés
L1 Un Point Et Rien De Plus Pour Lol A Paris
Ligue 1

L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris

Edf Saliba Remplace Par Un Novice Cest Valide
Equipe de France

EdF : Saliba remplacé par un novice, c'est validé

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée

L2 Lasse Tombe De Son Nuage A Dunkerque
Ligue 2

L2 : L'ASSE tombe de son nuage à Dunkerque

Fil Info

12 sept. , 22:38
L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris
12 sept. , 22:00
EdF : Saliba remplacé par un novice, c'est validé
12 sept. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée
12 sept. , 21:56
L2 : L'ASSE tombe de son nuage à Dunkerque
12 sept. , 21:30
Comme promis, Haaland n’a pas raté Bouaddi
12 sept. , 21:00
OM : Genesio après De Zerbi, ce Marseillais ne digère pas
12 sept. , 20:10
TV : Paris FC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
12 sept. , 20:00
Son transfert à l’OL est annulé, ce joueur revit
12 sept. , 19:54
PFC-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)

Derniers commentaires

TV : Paris FC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un bon point de pris pour l'OL. ^^

PFC-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)

Marquer un but dans ce schéma tiendrais du miracle..

Alerte à l’OM, Genesio appelle à l’aide

Alors ma belle ?

PFC-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)

? Bah on le voit, le momentum est exclusivement parisien Quand tu as 2 joueurs qui vont voir le coach en 40min, c'est qu'ils comprennent pas les consignes et le schéma tactique, et on est à la 70e, tjrs aucun changement alors qu'il y en a qui tirent la langue

PFC-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)

c'est compliqué pour Nuamah, il se bat avec lui, avec le ballonavec l'adversaire

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
104310624
2Rennes logo
Rennes
104310853
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
4Paris logo
Paris
84220624
5LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
54121440
9Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
10Troyes logo
Troyes
4311147-3
11Lens logo
Lens
33102651
12Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
16Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
17Nice logo
Nice
2302114-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading