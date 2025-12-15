TV : PSG-Inter programme numéro 1 des audiences 2025 devant un étonnant match

Alors que la fin de l'année 2025 se profile, l'heure est au bilan pour les chaînes de télévision. Et c'est la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan qui est le numéro 1 des audiences, devant un étonnant match de rugby.

Le sport à la télévision fonctionne toujours aussi bien. Et, même si les chaînes doivent dépenser des budgets énormes pour acquérir les droits TV des plus grandes compétitions, à la lecture des plus gros scores de l'année 2025, on comprend pourquoi. Car sur les quatre programmes les plus regardés cette année, on trouve trois événements sportifs. Tout en haut de ce classement, et si l'on additionne Canal+ et M+, la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter a attiré le 31 mai dernier près de 11,5 millions de téléspectateurs. Dont 8,7 millions sur la chaîne en clair.

PSG-Inter, l'événement 2025 à la télé

Derrière ce PSG-Inter, c'est un match de l'équipe de France de rugby qui se positionne et probablement pas celui qui est le plus attendu. En effet, c'est la rencontre du Tournoi des VI Nations entre les Bleus et l'Ecosse qui est deuxième au classement des audiences avec 9,8 millions d'amateurs devant la télévision. Il est vrai que cette rencontre a scellé la victoire de l'équipe de France dans le Tournoi 2025.

En troisième position, on trouve la retransmission du concert des Enfoirés sur TF1 avec 8,3 millions de téléspectateurs. Juste devant un autre match du Tournoi des VI Nations, le célèbre crunch entre la France et l'Angleterre, suivi par 8,1 millions de fans de rugby. Pour trouver un autre match de football, et c'est une petite surprise, il faut descendre à la 17ᵉ place du classement des audiences. Il s'agit d'une grosse affiche de l'équipe de France.

La France fait moins recette

Le 5 juin dernier, en demi-finale de la Ligue des Nations, la France était battue par l'Espagne. Une rencontre que 6,6 millions de téléspectateurs ont regardée sur TF1. Avec la finale PSG-Inter, ce sont les deux seuls matchs de football dans le Top 20. Mais, avec le Mondial 2026, il est évident qu'une nouvelle fois le foot devrait se faire une place de choix dans le classement des audiences. Surtout si Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont aussi loin qu'en 2022.