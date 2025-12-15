TV : PSG-Inter programme numéro 1 des audiences 2025 devant un étonnant match

Mais persuades toi de ce que tu veux, c'est dans ça que tu te sembles te complaire et après tout c'est ton droit. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait pas d'arguments nécessaires en plus dans mes propos. Mon point n'était pas d'expliquer pourquoi il y a ces raisonnements, mon point était de dire qu'ils existent et qu'ils se comprennent comme se comprennent ceux à l'opposé de l'échiquier car ils peuvent avoir un vécu différent qui explique cela. C'est aussi simple que de dire que la vérité d'un mec du Larzac n'est pas celle d'un mec de Syrie ou de Chine. Et je n'ai jamais cherché te convaincre, ce dont je me fiche un peu je l'avoue. Maintenant si ton propos a pour but de dire qu'on est tous égaux quelques soit la couleur, la langue, la religion, etc. je suis désolé mais on est dans l'enfonçage de portes ouvertes...
Ton doigt mouillé se trompe.
Bertrand Latour, le summum de l'incompétence bavarde. Sur Canal, il est invisible et a perdu toute crédibilité à critiquer pour faire le buzz. Son employeur devrait penser à faire tourner, il sera plus à l'aise en tribune. Voire devant sa TV...
Pour quelqu'un qui se targue de se mettre à la place de l'autre et d'être compréhensif, tu montres que tu es plus à l'aise avec les visions simplistes qu'un avis argumenté. En même temps tu ne vois même pas les arguments puisque tu n'en as pas toi même... Comme tu ne vois pas que la phrase que je te cites et que tu esquives sans cesse est à l'opposé de "Moi je suis l'aise avec le PSG et l'EDF cosmopolite. " Comme toi je trouve rigolo comme tu aimes tordre toutes les choses pour leurs donner la forme que tu veux voir... Enfin tu ne comprends même pas des phrases simples, comme "Enfin, ne considérant pas détenir la vérité j'aime toujours que l'on me donne des arguments pour remettre en cause mon point de vue.", et tu en déduit que je veux avoir raison alors que je veux que tu m'explique ton incohérence et si elle n'existe pas je te demande de m'expliquer en quoi les deux phrases que tu dis ne se contredisent pas. Je veux bien changer d'avis, mais explique le plutôt que de faire des jugements et de me prêter des jugements que je n'ai pas.
Pas plus que lyon ou le qsg.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading