Des avions font suspendre le match Vallecano-Bilbao

Il ne faut pas exagéré. au bout de 6 journées personne ne peut dire que c'est définitif alors qu'il reste encore derrière 28 matches.
Mais oui Lens va lâcher son meilleur defenseur pour aller grossir les rangs du PSG...N'importe quoi ou alors 100 millions.
Cest n'importe quoi. Au bout de 5 match tu cherches ton équipe.et celle sur le papier fonctionne plutôt bien au vu des résultat. Il aura sa chance particulièrement si Openda est blessé, sulc fera le taf aussi. On va pas faire jouer des gamin de 17/20 quand on a des titulaires.
Wow, il est intelligent lui ... juste un peu lent
Il le mérite largement !!! C1 champion France super coupe coupe intercontinentale !!! Saison de fou !! Et il en a ete le plus performant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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