Des avions font suspendre le match Vallecano-Bilbao

Des avions font suspendre le match Vallecano-Bilbao

Liga
parGuillaume Conte
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En désaccord avec leur propre président, les supporters de Vallecano ont provoqué l’arrêt du match entre le Rayo et Bilbao, ce samedi.
Pour leur retour dans leur vétuste stade, les fans locaux ont lancé des boules en caoutchouc et des avions en papier à chaque corner, provoquant deux arrêts du match avant un arrêt pour le moment définitif de la part de l’arbitre, qui a renvoyé tout le monde au vestiaire. Les supporters du Rayo demandent le départ de leur président, Raul Martin Presa, pour sa gestion du club, le délabrement jugé volontaire du stade, et le déménagement voulu par le président pour le futur stade.
Le match a finalement été définitivement arrêté, et ne reprendra pas, ont fait savoir les arbitres.
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Il ne faut pas exagéré. au bout de 6 journées personne ne peut dire que c'est définitif alors qu'il reste encore derrière 28 matches.

Le PSG doit le recruter, c'est urgent

Mais oui Lens va lâcher son meilleur defenseur pour aller grossir les rangs du PSG...N'importe quoi ou alors 100 millions.

OL : Himbert disparaît, Fonseca se fait allumer

Cest n'importe quoi. Au bout de 5 match tu cherches ton équipe.et celle sur le papier fonctionne plutôt bien au vu des résultat. Il aura sa chance particulièrement si Openda est blessé, sulc fera le taf aussi. On va pas faire jouer des gamin de 17/20 quand on a des titulaires.

OM : Le club est mort, les deux coupables démasqués

Wow, il est intelligent lui ... juste un peu lent

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Il le mérite largement !!! C1 champion France super coupe coupe intercontinentale !!! Saison de fou !! Et il en a ete le plus performant

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