Des avions font suspendre le match Vallecano-Bilbao

En désaccord avec leur propre président, les supporters de Vallecano ont provoqué l’arrêt du match entre le Rayo et Bilbao, ce samedi.

Pour leur retour dans leur vétuste stade, les fans locaux ont lancé des boules en caoutchouc et des avions en papier à chaque corner, provoquant deux arrêts du match avant un arrêt pour le moment définitif de la part de l’arbitre, qui a renvoyé tout le monde au vestiaire. Les supporters du Rayo demandent le départ de leur président, Raul Martin Presa, pour sa gestion du club, le délabrement jugé volontaire du stade, et le déménagement voulu par le président pour le futur stade.

Le match a finalement été définitivement arrêté, et ne reprendra pas, ont fait savoir les arbitres.