Cucurella arrive au Real, un joueur demande à partir

Le Real Madrid a frappé fort sur le marché des transferts. Marc Cucurella a notamment rejoint le club espagnol, un renfort qui pourrait avoir des conséquences sur la hiérarchie à son poste, notamment pour Álvaro Carreras.

Le Real Madrid n’a pas perdu de temps en ce début de mercato estival. Florentino Pérez souhaitait avant tout rassurer les supporters après une saison jugée décevante. L’arrivée de Marc Cucurella, longtemps désiré par José Mourinho, en est l’un des symboles. Toutefois, cette signature pourrait fragiliser la situation d’Álvaro Carreras, recruté l’été dernier pour environ 50 millions d’euros. L’ancien joueur du Benfica n’écarterait pas l’idée d’un départ si un projet intéressant se présentait.

Carreras dégoûté par le Real Madrid ?

Selon les dernières informations de Don Balon, le joueur de 23 ans s’inquiète en effet de la concurrence accrue à son poste. Un prêt vers un club lui garantissant du temps de jeu serait envisagé, tandis qu’un transfert définitif reste possible, même si le Real Madrid privilégie plutôt cette option en cas d’offre importante.

Le mercato madrilène s’annonce encore mouvementé. Florentino Pérez entend redonner un nouvel élan à son équipe. En plus de Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva ont également rejoint les rangs du club madrilène pour apporter tout de suite des résultats. Il faudra désormais que la cohésion prenne sous les ordres de José Mourinho, ambitieux pour cette nouvelle aventure avec le club de la capitale espagnole.

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À noter qu’au-delà de Carreras, d’autres recrues récentes pourraient également être concernées par un départ cet été, à l’image de Dean Huijsen ou Franco Mastantuono. Une situation instable que le club devra rapidement clarifier. Forcément un échec pour un club qui se veut toujours performant au plus haut niveau. La pression sera également grande sur les épaules des leaders Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham, dont l'entente n'est pas forcément celle attendue par leur club.