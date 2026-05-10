Clasico : Le groupe du Real... avec Tchouaméni

5 ME pour Yaremchuk, l'OL fixe une condition

30 ans, international Ukrainien, expérimenté, grosse hype à l'époque de Benfica, seul bon joueur offensif de la tête de toute l'équipe (hormis Tolisso), 5M€. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. À moins que le Barça donne Lewandowski avec un salaire à 10k ...