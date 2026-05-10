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Aurélien Tchouaméni

Clasico : Le groupe du Real... avec Tchouaméni

Liga10 mai , 11:57
parCorentin Facy
1
Le groupe communiqué par le Real Madrid pour le déplacement à Barcelone ce dimanche soir était très attendu. Malgré son altercation avec Federico Valverde cette semaine, Aurélien Tchouaméni est présent. Thibaut Courtois aussi. En revanche, Kylian Mbappé est forfait tout comme Carvajal, Militao, Ceballos, Güler et Rodrygo.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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