Ce joueur explose, les énormes regrets de l'OM

Liga09 oct. , 18:00
parQuentin Mallet
Annoncé proche de rejoindre l'Olympique de Marseille l'été dernier, Dani Ceballos a retrouvé des couleurs avec le Real Madrid. Les dirigeants phocéens s'en mordent sûrement les doigts.
Lors du dernier mercato estival, l'OM a été confronté au départ forcé d'Adrien Rabiot suite à sa vive altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park. En attendant qu'il s'en aille, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont rapidement cherché à lui trouver un remplaçant, au moins d'un point de vue numérique. Est alors arrivée la rumeur indiquant que Marseille était proche de s'offrir Dani Ceballos. Pas garanti d'avoir du temps de jeu avec l'arrivée de Xabi Alonso, le milieu de terrain espagnol a pendant un cours laps de temps ouvert la porte à un départ. Mais après réflexion, ce dernier a finalement fait volte-face, privilégiant la continuité chez les Merengues en vue d'une éventuelle participation à la prochaine Coupe du monde. Une décision qui a de quoi fait rager la direction phocéenne.
D. Ceballos Fernández

D. Ceballos Fernández

SpainEspagne Âge 29 Milieu

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A 29 ans, Dani Ceballos semble avoir retrouvé une deuxième jeunesse. Peu utilisé au tout début de la saison, l'ancien d'Arsenal a finalement bénéficié de plus de temps de jeu lors des 4 derniers matchs auxquels il a participé. Titularisé à chaque fois, il a rendu quatre copies plus que propres, au point de forcer Xabi Alonso à l'ajouter dans l'équation au moment d'officialiser sa feuille de match. « Ceballos est resté et je suis content qu'il soit avec nous », avait déclaré l'entraineur madrilène à son sujet. Plusieurs statistiques prouvent d'ailleurs bien qu'il est en train d'atteindre un niveau très convaincant.
Par exemple, il est le joueur qui a réussi le plus de passes lors du déplacement à Levante avec 89 passes réussies (99%). Surtout, plus d'un cinquième de ces passes furent dans le dernier tiers du terrain, avec un taux de réussite maximal (20/20). Selon les données de Driblab, en 330 minutes jouées depuis le début de la saison, il devance tous ses coéquipiers du milieu de terrain sur le taux de réussite moyen aux passes avec un total de 94,7%, contre 90,3% pour Jude Bellingham, 87,7% pour Arda Güler ou 90,6% pour Federico Valverde. Au niveau du pressing ou du jeu sous pression, il est également le joueur le mieux noté parmi ses coéquipiers de l'entrejeu. Autant de raisons qui poussent à penser que Pablo Longoria et Medhi Benatia doivent se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à le convaincre de signer à l'OM.
