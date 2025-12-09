barca araujo la clause secrete qui va l emmener en pl iconsport 250913 0040 388696

Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

Liga09 déc. , 18:00
parQuentin Mallet
4
Absent pour une durée indéterminée à cause d'une fatigue psychologique importante, Ronald Araujo a quitté Barcelone pour un long voyage spirituel en Israël. Son projet est de visiter de nombreux lieux de culte, de trouver la paix pour se ressourcer et de revenir plus fort que jamais.
Rares sont les joueurs qui font des pauses à durée indéterminée au beau milieu d'une saison déjà bien entamée. Ronald Araujo a pris une grande décision en demandant à son staff et à sa direction du FC Barcelone d'être mis à l'écart pendant un temps incertain afin de guérir de ses maux. Outre les pépins physiques dont il a fait l'objet lors des dernières années, le défenseur central uruguayen est aujourd'hui en proie à une fatigue psychologique importante qui l'oblige à retrouver de l'équilibre dans sa vie personnelle avant de refouler les terrains de football.
R. Araújo da Silva

R. Araújo da Silva

UruguayUruguay Âge 26 Défenseur

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge1

La Liga

Matchs11
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Une décision incomprise par certains, louée par d'autres, pour un joueur qui a subi beaucoup de critiques concernant son irrégularité et, justement, sa baisse de niveau dans les gros matchs. Comme si quelque chose n'allait pas au niveau du mental. Maintenant libéré de ses obligations de joueur, Ronald Araujo s'est envolé en Israël pour entamer un long processus de remise en forme spirituelle.

Ronald Araujo fait un voyage spirituel

La presse espagnole, par l'intermédiaire de Sport, révèle que Ronald Araujo s'est rendu ce mardi 9 décembre à Tel-Aviv, en Israël, via un vol à 11h00 depuis Barcelone. Celui qui est connu pour sa foi chrétienne profonde a prévu de visiter plusieurs sites d'intérêt spirituel et culturel dans l'objectif de déconnecter totalement du football et de son activité professionnelle. A la recherche de son havre de paix, l'international uruguayen a bien l'intention de profiter de ses plusieurs jours de repos demandés à sa direction et à Hansi Flick pour se ressourcer. L'objectif ? Revenir plus fort pour la deuxième moitié de la saison et pour la Coupe du monde en juin et juillet.
De son côté, le Barça lui accorde toute sa confiance et sait que Ronald Araujo reviendra à son meilleur niveau. Personne au club n'a vu d'inconvénients à son voyage en Israël, alors que le défenseur central de 26 ans se sait protégé par son club dans cette période délicate.
4
Derniers commentaires

CdM 2026 : La décision de M6 qui va faire hurler

comme si on en doutait... ca sera la pause fraicheur pour nous aussi, ravitaillement de bieres!

OL : Le transfert de Morton prend forme

Mon cher gros malin, quand on dit ce que tu as dit, c'est qu'on estime que le joueur vaut donc le double. Merci de m'avoir lu et grand merci pour ta précédente réponse....

OL : Le transfert de Morton prend forme

Donc toi tu prends tout au 1er degré? Interessant :) Apres a 40M ca veut dire que je fais le reste du corps gratos, bonne affaire je trouve

Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

je ne pense pas qu'il rejoue au foot

Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

Tel aviv a besoin d'un défenseur central . Le sien est gravement blessé

