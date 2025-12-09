Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

Absent pour une durée indéterminée à cause d'une fatigue psychologique importante, Ronald Araujo a quitté Barcelone pour un long voyage spirituel en Israël. Son projet est de visiter de nombreux lieux de culte, de trouver la paix pour se ressourcer et de revenir plus fort que jamais.

Rares sont les joueurs qui font des pauses à durée indéterminée au beau milieu d'une saison déjà bien entamée. Ronald Araujo a pris une grande décision en demandant à son staff et à sa direction du FC Barcelone d'être mis à l'écart pendant un temps incertain afin de guérir de ses maux. Outre les pépins physiques dont il a fait l'objet lors des dernières années, le défenseur central uruguayen est aujourd'hui en proie à une fatigue psychologique importante qui l'oblige à retrouver de l'équilibre dans sa vie personnelle avant de refouler les terrains de football.

R. Araújo da Silva Uruguay • Âge 26 • Défenseur Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 1 La Liga Matchs 11 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Une décision incomprise par certains, louée par d'autres, pour un joueur qui a subi beaucoup de critiques concernant son irrégularité et, justement, sa baisse de niveau dans les gros matchs. Comme si quelque chose n'allait pas au niveau du mental. Maintenant libéré de ses obligations de joueur, Ronald Araujo s'est envolé en Israël pour entamer un long processus de remise en forme spirituelle.

Ronald Araujo fait un voyage spirituel

La presse espagnole, par l'intermédiaire de Sport, révèle que Ronald Araujo s'est rendu ce mardi 9 décembre à Tel-Aviv, en Israël, via un vol à 11h00 depuis Barcelone. Celui qui est connu pour sa foi chrétienne profonde a prévu de visiter plusieurs sites d'intérêt spirituel et culturel dans l'objectif de déconnecter totalement du football et de son activité professionnelle. A la recherche de son havre de paix, l'international uruguayen a bien l'intention de profiter de ses plusieurs jours de repos demandés à sa direction et à Hansi Flick pour se ressourcer. L'objectif ? Revenir plus fort pour la deuxième moitié de la saison et pour la Coupe du monde en juin et juillet.

De son côté, le Barça lui accorde toute sa confiance et sait que Ronald Araujo reviendra à son meilleur niveau. Personne au club n'a vu d'inconvénients à son voyage en Israël, alors que le défenseur central de 26 ans se sait protégé par son club dans cette période délicate.