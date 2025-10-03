ICONSPORT_272511_0239

Barça : Lamine Yamal rechute, l’énorme coup dur

Liga03 oct. , 15:50
parCorentin Facy
3
Convoqué par Luis de la Fuente pour les matchs de l’Espagne contre la Géorgie et la Bulgarie, Lamine Yamal pourrait finalement être contraint de déclarer forfait. La star du Barça est de nouveau blessée.
De retour à la compétition contre la Real Sociedad puis face au PSG après une blessure au pubis, Lamine Yamal pensait être débarrassé de ce vilain pépin physique. La star du FC Barcelone avait d’ailleurs reçu dans la journée la convocation de Luis de la Fuente pour les matchs de Ligue des Nations de l’Espagne la semaine prochaine.
Il y a finalement peu de chances que Lamine Yamal prenne part au rassemblement de la Roja. Et pour cause, le Mundo Deportivo affirme ce vendredi que le numéro dix du FC Barcelone ressent de nouvelles douleurs au pubis. Lamine Yamal a de fortes chances de déclarer forfait pour le match contre le FC Séville ce week-end. Une potentielle absence qui par effet domino devrait provoquer son forfait automatique pour les matchs à venir de la sélection espagnole.
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs4
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Derniers commentaires

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Oui mais le Titi qu'il fallait pas rater, il est parti: Mahamadou Sangare... Lui c'est encore un échec comme Kingsley Coman. Sangare pour moi était beaucoup plus fort que Ndjantou et il a fillé à City... Ça c'est un vrai regret

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊

