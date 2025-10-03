Barça : Lamine Yamal rechute, l’énorme coup dur

Convoqué par Luis de la Fuente pour les matchs de l’Espagne contre la Géorgie et la Bulgarie, Lamine Yamal pourrait finalement être contraint de déclarer forfait. La star du Barça est de nouveau blessée.

De retour à la compétition contre la Real Sociedad puis face au PSG après une blessure au pubis, Lamine Yamal pensait être débarrassé de ce vilain pépin physique. La star du FC Barcelone avait d’ailleurs reçu dans la journée la convocation de Luis de la Fuente pour les matchs de Ligue des Nations de l’Espagne la semaine prochaine.

Il y a finalement peu de chances que Lamine Yamal prenne part au rassemblement de la Roja. Et pour cause, le Mundo Deportivo affirme ce vendredi que le numéro dix du FC Barcelone ressent de nouvelles douleurs au pubis. Lamine Yamal a de fortes chances de déclarer forfait pour le match contre le FC Séville ce week-end. Une potentielle absence qui par effet domino devrait provoquer son forfait automatique pour les matchs à venir de la sélection espagnole.