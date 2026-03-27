Barça : Au moins un mois d'absence pour Raphinha

OL : La page Textor tournée, rachat à venir de Kang ?

F01, faut arrêter la fumette. Cork Gulli n'a pas racheté EFH. C'est l'administrateur judiciaire qui a été nommé pour restructurer le groupe qui n'est pas capable de rembourser ses créanciers. Ils vont enfin pouvoir faire un audit, éventuellement poursuivre Textor en justice, négocier avec les créanciers, trouver d'éventuels investisseurs, ou vendre la totalité du groupe, ou les clubs un à un. Le fait que Kang soit candidate au rachat de l'OL est une excellente nouvelle. Elle fait du bon boulot. Que l'on sorte de cette holding au plus vite !!!