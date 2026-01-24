100 ME sur la table, le Barça en plein dilemme

ICONSPORT_274482_0055
Alors que ses finances restent dans le rouge, le FC Barcelone a l’occasion de respirer. Chelsea propose un pactole pour s’offrir les services de Fermin Lopez. Mais le club catalan tient à son milieu de terrain.
Après Dro Fernandez, qui s’apprête à signer en faveur du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone va-t-il perdre un nouveau talent ? Cette fois, c’est Chelsea qui tente de piocher dans l’effectif d’Hansi Flick. Les Blues s’intéressent vivement à Fermin Lopez et semblent disposés à miser gros. Selon les informations de Fichajes, le géant de Premier League envisage d’offrir 100 millions d’euros pour le transfert de l’Espagnol. Déjà étudiée l’été dernier, cette piste a été validée par le nouveau manager Liam Rosenior. L’ancien coach de Strasbourg pense à installer Fermin Lopez dans son onze en lui accordant une certaine liberté.

Les Londoniens apprécient effectivement son énergie et sa capacité à se projeter vers la surface adverse. Le dossier reste néanmoins compliqué dans la mesure où le Blaugrana, qui avait un temps réfléchi à l’opportunité de rejoindre Chelsea l’été dernier, s’était finalement prononcé en faveur de son club formateur. C’était manifestement la bonne décision puisque l’international espagnol s’impose peu à peu au détriment de son concurrent Dani Olmo. Fermin Lopez était encore titulaire mercredi et son doublé a permis au Barça d’aller battre le Slavia Prague (4-2) en Ligue des Champions. Un soulagement pour son entraîneur qui l’a encensé ce samedi en conférence de presse.
« Il peut toujours inverser le cours des matchs, a commenté Hansi Flick. On a besoin qu'il joue toujours à ce niveau. Il peut parfois être plus tranquille avec le ballon, mais c'est son style de jeu. Tu ne sais jamais ce qui va se passer avec lui. Il joue avec beaucoup de dynamisme et d'intensité. Quand il attaque les espaces, il est très dangereux. Il est fantastique devant le but. Il crée des occasions et en défense il presse haut. C'est une très bonne option. » Avec la confiance de son coach, le produit de la Masia n’a aucune raison de changer d’avis. Reste à savoir si le Barça va privilégier l’aspect sportif ou financier.
0
Loading