Le PSG et le Barça enfin d’accord pour Dro Fernandez

En discussions depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont enfin parvenus à un accord pour Dro Fernandez. Le milieu espagnol sera bien transféré chez le champion d’Europe pour un montant supérieur à sa clause libératoire.

Dro Fernandez portera bien le maillot du Paris Saint-Germain . Le deal a simplement été retardé malgré l’existence d’une clause libératoire dans son contrat au FC Barcelone. Déçu de son temps de jeu en Catalogne, le milieu offensif de 18 ans a décidé de profiter de cette option à 6 millions d’euros pour rejoindre le club francilien. Mais l’opération que l’on pensait très simple s’est compliquée à cause de la colère du Barça.

Mécontent à l’idée de perdre sa pépite, l’actuel leader de Liga a incité la direction parisienne à négocier un transfert plus avantageux afin d’entretenir leurs bonnes relations. Le Paris Saint-Germain, conscient que le paiement de la clause libératoire est imposable à hauteur de 47%, ce qui augmenterait le coût total, a donc accepté d’entamer des discussions pour le transfert de Dro Fernandez. Et d’après le quotidien AS ce samedi, les deux parties ont fini par s’entendre. La source ne révèle pas le montant exact du transfert. Elle précise simplement que la somme dépasse les 6 millions d’euros initialement prévus.

On peut penser que l’accord reste une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain. Quant au Barça, le deal passé peut permettre d’atténuer la frustration et de sauver les apparences. En revanche, pas sûr que cette opération calme Hansi Flick. L’entraîneur des Blaugrana vit très mal le départ de Dro Fernandez qu’il avait intégré au groupe professionnel pendant la préparation l’été dernier. Malgré les 5 petites apparitions accordées cette saison, le coach allemand croyait beaucoup en son jeune talent que la direction espérait prolonger afin d’augmenter le montant de sa clause libératoire. Un échec difficile à encaisser.