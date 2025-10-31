« Dani Carvajal est un lâche », le Barça furieux après le Classico

Le FC Barcelone s’est incliné le week-end dernier dans un Classico tendu. À la fin de la rencontre les "chambrages" n’ont pas tardé, notamment ceux de Dani Carvajal. Des gestes qui n’ont pas plu aux Catalans.

Sur le terrain, il n’y a pas eu match. Le FC Barcelone s’est incliné 2-1 dans le Classico le week-end dernier sur la pelouse du Bernabeu. Le champion d’Espagne laisse donc filer son adversaire au classement. Le club de la capitale espagnole compte cinq points d’avance sur le FC Barcelone après 10 journées. En Liga, les Catalans se sont inclinés pour la deuxième fois en trois journées. Les hommes d’Hansi Flick n’ont pas été très inspirés offensivement à l’image du match brouillon de Lamine Yamal. Le jeune catalan a été pris pour cible par Dani Carvajal après la rencontre. Le latéral espagnol s’est permis de chambrer. Des gestes qui n’ont pas fait l’unanimité.

Toni Freixa allume Carvajal

Dans l’émission El Chiringuito, l’ancien directeur du FC Barcelone, Toni Freixa, s’est exprimé sur le geste de Carvajal. « Dani Carvajal s'est comporté comme un lâche. C’est très facile de faire ça quand on a gagné un match dans son stade et que tout le monde vous applaudit. Aller voir un enfant et lui dire ça... et que tout le monde vous voie et que ça soit enregistré depuis les vestiaires, » a-t-il expliqué. Des morts forts qui accompagnent un tweet en fin de rencontre également à l’encontre du latéral du Real Madrid. « Quel dommage que je ne sois pas un joueur du Barça et que Carvajal vienne me voir avec des bêtises. Ils ne savent ni perdre ni gagner, » a-t-il écrit après la rencontre. Une déclaration qui alimente la tension autour de la rencontre. Le retour, le week-end du 10 mai 2026 sera très attendu du côté du Camp Nou.